新シーズン・チュンチョン編に参加するメンバーらが顔合わせ！『セブンティーン』専属モデルのあやなや、ゆうひ、ゆうか、清楚なセーラー服姿のあやかなど、ハイレベルなメンバーらにスタジオも盛り上がった。

【映像】美脚スラリ！現役セブンティーン専属モデル・あやなのスタイル

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。6日はチュンチョン編第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、大友花恋、かす。



今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県）

ゆうひ（岩間夕陽、高1／千葉県）

ゆうか（森口優花、高1／大阪府）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」からの継続）

さら（永瀬さら、高3／神奈川県、「マクタン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県）

はる（谷本晴、高3／神奈川県）

かける（鈴木駈、高2／神奈川県）

こうし（倉上昊志、高3／新潟県）

ゼブン（矢田ゼブン、高3／石川県）

【継続】

榎田一王（いおう、高3／宮崎県、「夏休み編2025」からの継続）

可愛すぎる女子新メンバーに、スタジオも釘付け「綺麗やな」「レベルたか！」

新シーズンのメンバーらは1日目、東京・お台場で初めて顔を合わせた。最初に登場したのは、『セブンティーン』専属モデルのあやな。自然な明るさの髪を緩く巻き、前髪を分けた大人っぽいスタイルで「緊張するよ〜」と不安そうに佇む様子に、スタジオの井上は「綺麗やなあ」、大友も「かわいいと美人（どっちも兼ね備える）！！」とあやなのビジュアルを絶賛。

女子2人目は青基調の制服に身を包み、黒髪の清楚系・ゆうひ。「うそ！！」「レベル高い！」とスタジオをどよめかせ、その美しさに井上は「とんでもないね」と感嘆するしかない。そして女子3人目には、白いセーラー服で黒髪ボブの可愛らしい雰囲気をまとったゆうかが登場。同学年の登場に、ゆうひが「高1だ！同い年！」と喜び握手を交わすなど、和やかに女子同士の交流も行われる。

新規女子メンバーのレベルの高さに、男子メンバーも沸き立つ。男子1人目として合流したかけるは、登場するやいなや「かわいいっすね（笑）」と美女揃いの女子メンバーらにデレデレ。直球すぎるかけるの言葉に女子メンバー3人が爆笑するなか、かけるが、あやなが持っていた大きなバッグを指して「それ、なんですか？」と問うと、あやなが「学校の宿題持ってきた。終わってなくて（笑）」と答えるなど、高校生ならではのやり取りも。

女子4人目として登場したあやかは紺色のセーラー服で黒髪ロング、大きくうるんだ瞳が印象的な美少女で、既に合流していた男子メンバーらが遠目からも「めっちゃ可愛くない？」とざわめくほど。趣味や特技を聞かれたあやかは、「パペットスンスンわかりますか？」と鞄につけていたマスコットを見せたうえ、特技としてスティッチの声真似をするなど、キャラクター好きの一面をのぞかせる。

その後、継続メンバーとして「マクタン編」からさら、「ニュージーランド編」からさわが登場し、今回の旅に参加する女子メンバー6人が一堂に会した。