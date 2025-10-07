自民党の高市総裁はきょう、新たな執行部を発足させ、「未来への不安を希望と夢に変えていきたい」と意気込みを語りました。

自民党 高市早苗 総裁

「今の暮らし、未来への不安を何とか希望と夢に変えていきたいなと、そんな思いで一生懸命取り組んでまいりますので、どうか皆様方のご指導・お力添えを心よりお願い申し上げます。ありがとうございます」

自民党はきょう、臨時の総務会を開き、新たな執行部を発足させました。高市総裁は、▼副総裁に麻生太郎氏、▼党運営の要の幹事長には同じ麻生派の鈴木俊一氏、▼総務会長に有村治子氏を起用します。また、▼政調会長には総裁選で争った小林鷹之氏を、▼選挙対策委員長には自らに近いベテランの古屋圭司氏を充てます。

石破政権では派閥の裏金問題にかかわり処分を受けた議員の執行部への起用は見送られていましたが、幹事長代行には総裁選で高市氏を支持した旧安倍派の有力議員である萩生田光一氏が起用されました。

自民党 鈴木俊一 新幹事長

「（与党で）過半数を割っているということもございますので、野党の皆様方のご意見もよくお聞きをしながら、課題解決に向けて進めていかなければならない」

新執行部は午後、公明党の幹部と会談し、連立協議に入る方針です。