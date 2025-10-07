(C)Aikatsu, Pripara 10th Project

テレビ東京は、10月19日から10週連続のアニメ特別企画「爆祝! アニメーサリーズ」を実施。「新世紀エヴァンゲリオン」第壱話「使徒、襲来」を、1995年10月以来、30年ぶりにテレ東系列の夕方枠で放送する。放送日時は11月16日17時30分から。

爆祝! アニメーサリーズは、これまでテレ東系列で放送された数々のアニメ作品の中から、周年記念や劇場版公開記念など、アニバーサリーを迎えた作品をピックアップし、週替わりで注目エピソードや特別番組を届ける、「アニメ＋アニバーサリー」なスペシャルプログラムとしている。放送時間は毎週日曜日17時30分から18時。

番組担当・紅谷佳和(テレビ東京 アニメ局アニメ制作部長) コメント

今や1クールに50本近い新作アニメが生まれている時代、テレビ東京も、「アニメのテレ東」の名に恥じないよう、注目のタイトルを強力な放送時間にお届けしております。一方で、配信を通して過去のあらゆる名作アニメが楽しめる中、あえて地上波を使って、過去、現在問わず、いろいろなテレ東アニメをここぞとばかりにお祝いしちゃおうという企画になります。「新世紀エヴァンゲリオン」の第壱話も放送開始30周年の今、テレ東系列で放送するからこそ意味が生まれますし、他も、お祝いのきっかけは違えど、今、テレ東系列で放送するからこそ観たくなるラインナップが揃っています。是非視聴者の皆様も一緒に、10のアニメーサリーズを楽しんでください!

放送ラインナップは以下の通り。

【「爆祝! アニメーサリーズ」放送スケジュール】 10月19日放送『アイカツ!×プリパラ THE MOVIE』 公開中記念! Part1「アイカツ!」第76話「びっくり☆フレッシュガール!」(初回放送2014年4月3日)本映画のアイカツ! の主人公「大空あかり」のメイン初登場回!10月26日放送『アイカツ!×プリパラ THE MOVIE』 公開中記念! Part2「プリパラ」第1話「アイドル始めちゃいました!」(初回放送2014年7月5日)本映画のプリパラの主人公「真中らぁら」の初登場回!11月2日放送『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』 日本公開記念!「今からでも追いつける! 映画「羅小黒戦記」公開直前特番(初放送)「羅小黒戦記」シリーズの全てと映画の最新情報が一目でわかるスペシャル番組!11月9日放送『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズ10周年記念!「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」第21話「出撃、シンカリオンＺ 500 TYPE EVA」(初回放送2021年9月17日)エヴァンゲリオンとコラボした、屈指の話題エピソード!11月16日放送『新世紀エヴァンゲリオン』放送開始30周年記念!「新世紀エヴァンゲリオン」第壱話「使徒、襲来」(初回放送1995年10月4日)伝説の原点。30年ぶりにテレ東系列の夕方に登場!11月23日放送『ブラッククローバー2nd season』制作決定記念!「ブラッククローバー」初回放送「アスタとユノ」(初回放送2017年10月3日)「ブラッククローバー」の原点。少年アスタ旅立ちの時!11月30日放送『ひみつのアイプリ』記念! (仮)「ひみつのアイプリ」第52話「ときめき☆あたらしい出会い」(初回放送2025年4月6日)主人公たちが進級した、シリーズ2年目の初回エピソード!12月7日放送『プリンセッション・オーケストラ』2nd EVENT開催記念!「プリンセッション・オーケストラ」特番(仮)(初放送)※詳細は後日公開12月14日放送『ケロロ軍曹』劇場版新作公開決定記念!「ケロロ軍曹」第33話「ケロロ小隊 アニメでペコポン侵略 であります」(初回放送2004年11月13日)ケロロ小隊がアニメづくりに挑戦!12月21日放送『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公開決定記念!「銀魂」第72話「犬の肉球はこうばしい匂いがする／かもしれない運転でいけ」(初回放送2007年9月6日)銀魂展～はたちのつどい～「爆笑した“第〇訓”」投票で1位に輝いたエピソードを含む話数を放送!