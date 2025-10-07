米大リーグのポストシーズンは６日（日本時間７日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われ、ドジャース（西地区１位）がフィリーズ（東地区１位）に敵地フィラデルフィアで２連勝して、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。

終盤のドジャースに光るプレーがあった。

九回の守備、３連打で２点を失い、４−３と１点差に迫られた無死二塁。７番ストットが三塁手前に送りバントを転がすと、勢いよくダッシュしてボールを取った三塁手のマンシーが三塁カバーのベッツに送球。封殺プレーではなくタッチプレーだったが、２人の野手の流れるような動きで二塁走者を刺して、ピンチの拡大を防いだ。

４点を先制した七回の攻撃では、先頭のＴ・エルナンデスが中前打で出塁し、続く４番フリーマンの当たりは右翼ライン近くへのヒット。ここで、フィリーズの右翼手が一塁手方向にに返球するわずかな隙をついたフリーマンは二塁を陥れて、無死二、三塁とチャンスを広げ、この回４点の猛攻を呼び込んだ。

主力選手の、派手さはないが堅実なプレーで接戦をものにしたドジャースは最高のムードで本拠地ロサンゼルスに戻る。（デジタル編集部）