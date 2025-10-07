フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が7日、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。番組コメンテーターを務める元同局社員玉川徹氏の不在を嘆いた。

番組では、今年のノーベル生理学・医学賞を坂口志文大阪大特任教授が受賞した話題を紹介。坂口氏は体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性T細胞」を発見しており、同研究に興味を持った玉川氏が18年11月に坂口氏を直接取材していたことを振り返った。

当時のVTRも放送され、坂口氏の研究についてパネル解説する玉川氏は「世界中から非常に注目されているというか。ちょっとこれね、ノーベル賞いくんじゃないかと僕なんて思ってるぐらいの方なんです」と力説。顕微鏡をのぞきながら「今、この中が制御性T細胞だけということですか？」と坂口氏に熱心に質問する姿もあった。

映像がスタジオに戻ると、羽鳥は「玉川さんも興味持って7年前に取材していたのに、今週夏休み。どういうことなんだ」と肝心な日に夏休み中の玉川氏に対しひと言。代打で出演していた経済思想家の斎藤幸平氏も「何で今日いないんだ」と思わずツッコんでいた。