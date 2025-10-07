川島明、結婚前の妻がこっそりしていた“ある行動”にビックリ「お笑いを理解せなあかんから…」

10月5日、TBS系『日曜日の初耳学』に、麒麟・川島明がゲスト出演。妻とのエピソードを語った。

番組のインタビューで、川島は妻について、「僕が芸人っていうのも知らなかったんですね。しゃべってて『お笑いとか観る？』って言ったら『いや…でも、私最近1人すごい好きな人います』って言わはって。『誰ですか？』って言ったら桂枝雀師匠やったんですよ。やばっと思って。いったら芸人界の国宝とも言われる。『あの方のレコードを毎晩聴いています』って言われて」と振り返った。

続けて、「僕がテレビ出るので、それから観るようになってくれたんですよ」「僕のことを理解するにはお笑いを理解せなあかんから、僕の出る番組全部観てたんですよ」「ほんで、“大喜利って面白そうやな、答えのないクイズなんだ”みたいな感じで（自身のラジオで）僕が出してる大喜利に対してこっそりペンネームでめっちゃ投稿してたんですよ」「全く知らないですよ。めっちゃ採用してたんです」と明かした。

さらに、「何も言わないんですよ」「ある日“結婚近いから一緒に住もうか”みたいな引っ越しの作業してて、彼女の部屋を自分の部屋に作ってわーってやってる時に、おびただしいほどの（採用者にプレゼントされる）麒麟のステッカー出てきたんですよ」と笑いまじりに明かしつつ、「惚れるポイント」とのろけていた。