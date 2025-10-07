同棲を始めたカップルの投稿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で447万7000回再生を突破し、「これはしょうがないですね(笑)」「いい判断だと思います！」「たまには構ってあげてくださいね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：同棲中のカップルが『犬を飼い始めた』結果→うるさくて外で飼おうと…予想外な『衝撃の光景』】

同棲を始めたのに…

TikTokアカウント「chiwapu_kurashi」では、あるカップルさんの日常がユーモアたっぷりに紹介されています。最近同棲を始めたという2人ですが、ちょっとしたトラブルが起こりました。2人が飼っているチワプー『ビア』ちゃんが、あまりにうるさすぎるというのです。

やんちゃ盛りのビアちゃんは、1日中遊んで過ごします。子犬として当たり前のことではありますが、2人の生活がままらないほどになってしまったのでした。そこで、2人は驚くべき決断を下します。

それは、ビアちゃんを外で飼うというもの…。

まさかの結末に爆笑！！

残念ながら、決断通りベランダに出されてしまった様子のビアちゃん。しかし、投稿を見ていると、ベランダの外に出ているのは彼氏さんの方だったのです…！

実は、2人の時間を邪魔していたのは彼氏さんだったのです。彼女さんとビアちゃんの時間を確保するため、彼氏さんは一時的に外に出されてしまったのでした。

ベランダでひとり途方に暮れる彼氏さんの背中から、切なさと謎の安堵を感じずにはいられません…！

そんな投稿に笑いがこぼれた人は多いようで、投稿には「綺麗におすわりしてるの偉くて草w」「この後自然に帰ったんだよね…」「このシリーズ大好き」などたくさんの反響がありました。

イタズラばかりするから…

また、別の投稿では、ビアちゃんがイタズラばかりすることについても言及されています。部屋は荒らされ、収集がつかない事態に…。そこで、ビアちゃんを玄関で飼うことにしたとか。

もはや想定内の流れではありますが、玄関にひとり座っていたのは…。なんと彼女さん！！彼氏さんに続いて、イタズラっ子な彼女さんも放り出されてしまったのでした。

もちろん、彼氏さんも彼女さんも、ビアちゃんのことをとっても大切にしているそう！お互いにビアちゃんファーストで暮らしているからこそ思いつく、痛烈なジョークなのでした♪

TikTokアカウント「chiwapu_kurashi」には、ユーモアあふれるネタ動画と、ビアちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chiwapu_kurashi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。