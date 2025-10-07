【ゆめかわ】シャボン玉で遊ぶ「サンリオキャラクターズ」がガチャに登場! - オーロラクリア素材でリッチなかわいさ
2026年1月、タカラトミーアーツが手掛けるカプセルトイ「ガチャ」に、シャボン玉で遊ぶ「サンリオキャラクターズ」のフィギュアが登場。「かわいい!」とSNSで話題となっています。
《📢ガチャ®企画中!!》
.
オーロラクリアのしゃぼん玉が
エモーショナル!! ₊🎈⋆°
︶︶︶︶︶v︶︶︶︶︶
.
🫧「サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉」
📅2026年1月発売予定
.
ポーズはすべてタカラトミーアーツオリジナル👀✧˖
発売をお楽しみに☆彡
(@Play_Gachaより引用)
ガチャ「サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉」
「サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉」は、360度どこから見てもかわいいサンリオキャラクターズが、シャボン玉を抱えたキュートなデザイン。シャボン玉は、流行りのクリア素材でできていて、オーロラのごとくきらきら輝く仕様に。
ラインアップは、「けろけろけろっぴ」「ポムポムプリン」「ハローキティ」「シナモロール」「ポチャッコ」の全5種。高さ約32(ハローキティの場合)というかわいいサイズ感で、どの子が出てもアタリなのが嬉しいです!
発売日は2026年1月とまだまだ先なのですが、SNSで紹介されると、「しゃぼん玉を楽しむ姿が可愛いね」「やばい、可愛すぎる」と早くも話題に。1回いくらなのかはまだ分かりませんが、お年玉の使い道はこれで決まりですね!
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660315
