【メロい】「mikko characters」がめじるしアクセになってガシャポンに登場 -「ムースときゃみーかわいすぎる」「がちで全種類ほしい」と大人気
人気イラストレーターmikkoさんが描くふんわり可愛いキャラクター「mikko characters」が、このほど、めじるしアクセサリーになってガシャポンに登場します!
ガシャポン「mikko characters めじるしアクセサリー2」
こちらは、ガシャポンが手掛けるカプセルトイ「mikko characters めじるしアクセサリー2」です。
クリアな素材の「mikko characters」が、リボンとエンジェルモチーフのデザインで登場。とってもキュートなデザインで、どの子も可愛いですね。
ラインアップは「PUFF」「SOUFFLE」「LATTE」「MOUSEE」「CAMMY」の全5種。SNSでは、「ムースときゃみーかわいすぎる」「これ鍵とかにつけたいくらい可愛いっ!!!」「ムース激メロすぎる」「がちで全種類ほしい」と話題に。
ガシャポン「mikko characters めじるしアクセサリー2」MOUSEEとCAMMY
かわいい上に、1回300円というお手頃価格なのも嬉しいポイント。全種類ゲットして、身の回りの色んなものに付けて歩きたいですね。発売日は10月第3週から。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部
