「肩書きはないが…」球団が認めない佐々木朗希の“守護神扱い”に異論　誤算続く継投に米疑問視「なぜロバーツは他のダメな奴を信頼する」

一打サヨナラのピンチで力強く抑え込んだ佐々木

窮地で“怪物”が異彩を放った。

現地時間10月6日、ドジャースは敵地でフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4-3で勝利。終盤までもつれ込むシーソーゲームを制した。

この試合でドジャースを救ったのは、佐々木朗希だ。出番が巡ってきたのは、最終盤の9回二死一、三塁という局面だった。

3点をリードして迎えた同回に投入した37歳のベテラン右腕ブレイク・トレイネンが打ち込まれ、1点差に詰め寄られたドジャースは、アレックス・ベシアを投入。なんとかあと一死でゲームセットというシチュエーションを作り出して佐々木を送り出していた。

ドジャースベンチからしてみれば、ドタバタの継投であり、間違いなくトレイネンの降板は“誤算”。そんな波乱の展開の中でも佐々木は対峙した今季のナ・リーグ首位打者であるトレイ・ターナーをわずか2球で抑え、チームに勝利をもたらしたのである。

今ポストシーズンからリリーフに本格的に配置転換されている佐々木。デーブ・ロバーツ監督は、前日のオンライン会見において「彼（佐々木）は最も信頼できるリリーフの一人だ。だが、9回に固定して使うことを決めたくない」と“クローザー化”を否定しているものの、過去3登板はいずれも最終回を完璧に抑えている。