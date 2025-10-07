「めっちゃ、めっちゃ…イライラする」初回連続三振のあと連打と3ラン被弾 今永昇太が2被弾4失点の“惨状” 3回途中で降板
今永が2被弾で4失点。地区シリーズ初先発も3回途中で降板した(C)Getty Images
カブスの今永昇太現地時間10月6日、敵地でブルワーズとの地区シリーズ第2戦に先発登板。3回途中4失点で降板した。
鈴木誠也は「4番・右翼」でスタメン出場し、左翼席へ今ポストシーズン2号となる先制3ランを放った。飛距離440フィート（134メートル）の一発で今永を援護した。
しかし、今永はその直後、先頭のジャクソン・チョウリオ、2番のブライス・チュラングを連続で空振り三振に仕留めたが、二死から連打で一、二塁となり、5番のアンドルー・ボーンに同点3ランを浴びてしまい、3−3となった。
カブスの専門メディア『Cubs Insider』はXで「まだ信じられない、イマナガがあのホームランを許したなんて。試合の最初に2つの三振を奪った後なのに。めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ、めっちゃイライラする」と嘆きの投稿をした。さらに3回にはウィリアム・コントレラスに勝ち越しソロを浴びて3−4となった。
パドレスとのワイルドカードシリーズ第2戦は2番手でマウンドに上がり、4回3安打2失点の内容だった今永。この日はポストシーズン初先発で無念の3回途中降板となった。
