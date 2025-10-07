「できたら、イニングの最初から投球させてあげたかった」またも繰り返されたド軍の謎采配にNHK解説も疑問、9回トライネン投入で3連打2失点、最後は佐々木が締める
ドジャースは現地6日、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4−3と勝利。リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。
先発のブレーク・スネルが6回無失点9奪三振と好投。打線も7回二死満塁からウィル・スミスのタイムリーなどで4−1で9回を迎えたものの、またもブルペンが不安定でヒヤリとさせられる場面があった。
3点差の場面、9回から3番手として投入したのはブレーク・トライネン。レギュラーシーズン終盤に不安定なパフォーマンスが続いていた右腕をここで送り込んだが、先頭のアレク・ボームに中前打、続くJ．T．リアルミュートに左翼線へ二塁打を浴びる。無死二、三塁とし、さらにニック・カステヤノスにも二塁打を浴び、3連打であっという間に2点を失う。一気に盛り上がるフィリーズファン。
ここでアレックス・ベシアに継ぎ、最後は9回二死一、三塁の緊迫の場面で佐々木朗希を投入。ナ・リーグ首位打者のトレイ・ターナーをニゴロに打ち取り1点差ゲームをものにしたが、NHKで中継解説を務めた小早川毅彦氏も9回の投手起用に関して「佐々木朗希で良かったのでは」「できればイニングの最初から投球させてあげたかったですね」と、ドジャースベンチの采配に疑問を呈した。
佐々木はフィリーズとの第1戦で2点差の9回に登板、160キロ超えの球威ある速球で1回を1安打無失点と完璧に封じていた。その投球内容からすでに守護神とも認められる中での、9回の投手起用判断。また少しのミスでもあっという間に向こうに流れがいく可能性もあることで「怖いですし、絶対に気を抜いてはダメなんですよ」と小早川氏も戒めていた。
