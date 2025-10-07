「できたら、イニングの最初から投球させてあげたかった」またも繰り返されたド軍の謎采配にNHK解説も疑問、9回トライネン投入で3連打2失点、最後は佐々木が締める

佐々木は9回二死からマウンドに送られた(C)Getty Images

ドジャースは現地6日、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4−3と勝利。リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。

【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーン

先発のブレーク・スネルが6回無失点9奪三振と好投。打線も7回二死満塁からウィル・スミスのタイムリーなどで4−1で9回を迎えたものの、またもブルペンが不安定でヒヤリとさせられる場面があった。



3点差の場面、9回から3番手として投入したのはブレーク・トライネン。レギュラーシーズン終盤に不安定なパフォーマンスが続いていた右腕をここで送り込んだが、先頭のアレク・ボームに中前打、続くJ．T．リアルミュートに左翼線へ二塁打を浴びる。無死二、三塁とし、さらにニック・カステヤノスにも二塁打を浴び、3連打であっという間に2点を失う。一気に盛り上がるフィリーズファン。