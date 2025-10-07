アクセサリーぬいぐるみの新ブランド「Kiramekko(きらめっこ)」誕生、第一弾は「ちいかわ」「mofusand」を販売
グレイ•パーカー•サービスは、アクセサリーぬいぐるみの新ブランド「Kiramekko(きらめっこ）」を発売する。本ブランドの第一弾商品として、「ちいかわ」からは、個性豊かな仲間たちがテディベアの着ぐるみを着た「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear(全6種）」、「mofusand」からは、にゃんこ達がアニマルな衣装をまとった「mofusand Kiramekko Fluffy Kittens(全6種）」を販売する。
近年、若い世代を中心に、お気に入りのぬいぐるみやマスコットを身につけることが流行している。このトレンドを受けて、当社は「大好きなキャラクターをもっと身近に感じてほしい」「日常生活をより楽しく彩ってほしい」という願いを込めて、単なるキャラクターグッズにとどまらない、大切な人へのプレゼントとしても喜ばれる特別なアクセサリーぬいぐるみブランドを開発した。「Kiramekko」の最大の特徴は、ブランド名の由来でもある「キラキラと輝く目」。この印象的な目は、持つ人の心を優しく癒し、見るたびに幸せな気持ちにしてくれる。
ちいかわ Kiramekko Teddy Bearは、。全種コンプリートBOXのみ受注生産を行う。ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」内で受付を行い、受注受付期間は10月10日18時〜10月14日正午12時。今回の予約販売とは別に、将来的には好みの種類を選べる単品販売も計画しているとのこと。
mofusand Kiramekko Fluffy Kittensは1個2,420円。単品はブラインド仕様(ランダム封入)。10月17日より、mofusand公式WEB SHOP「mofusand もふもふマーケット」、mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」(常設店)7店舗(東京駅・名古屋PARCO・心斎橋PARCO・札幌PARCO・福岡PARCO・広島PARCO・仙台PARCO)、mofusand公式グッズショップ 「mofusand もふもふストア出張所」(期間限定)大丸梅田店、mofusand POP UP SHOP＠京都駅、他、キデイランド(大阪梅田店・原宿店・京都四条河原町店・新宿店・名古屋パルコ店)。
(C)nagano
(C)mofusand
