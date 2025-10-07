KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」の常設トッピング「いつものトッピング」に、新たに「5GB（30日間）」や、これまで期間限定で提供されていた「60GB（365日間）」など4種類を追加した。

今回追加された「5GB（30日間）」（1380円）は、「3GB（30日間）」利用者の月間データ使用量が平均して3GBを超えていることから新設されたもの。1カ月あたり3GBでは足りないユーザーに向けた選択肢として提供される。

そのほか、1カ月あたり5GBを約1100円で利用できる「60GB（365日間）」（1万3200円）、30GBを2660円で利用できる「90GB（90日間）」（7980円）、30GBを2480円で利用できる「180GB（180日間）」（1万4880円）も追加される。

「いつものトッピング」に追加されるトッピング トッピング名 料金 5GB（30日間） 1380円 60GB（365日間） 1万3200円 90GB（90日間） 7980円 180GB（180日間） 1万4880円

あわせて、「20GB（30日間）」と「300GB（365日間）」の提供は10月20日で終了となる。

提供を終了するトッピング トッピング名 料金 終了日 20GB（30日間） 2700円 10月20日23:59 300GB（365日間） 2万4800円