【台風情報２０２５】台風２２号（ハーロン）　９日には「非常に強い勢力」に発達し伊豆諸島に接近する見込み　暴風警戒域に近畿・東海・関東の太平洋側を含み北よりの進路をとった場合に特に注意が必要

台風２２号は、１０月９日には「非常に強い勢力」に発達して伊豆諸島に接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風やうねりを伴う高波に厳重な警戒が必要で、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。また、暴風警戒域に近畿や東海、関東の太平洋側が含まれていて、北よりの進路をとった場合に特に注意が必要です。



気象庁によりますと、強い台風２２号（ハーロン）は、７日９時には日本の南にあって、１時間に約１５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心から半径８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。





台風は発達しながら８日の進路は北西、その後は北東に進路を変えて、９日は非常に強い勢力で伊豆諸島に接近する見込みです。また、前線が９日にかけて、東海道沖から日本の東にほとんど停滞する見込みです。伊豆諸島では、８日は非常に強い風が吹き、予想される最大風速（最大瞬間風速）は２０メートル （３０メートル）です。９日は、一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みで、予想される最大風速（最大瞬間風速）は、伊豆諸島で４５メートル （６５メートル）、関東地方で２３メートル （３５メートル）です。また伊豆諸島では、前線や台風本体の発達した雨雲により、８日は雷を伴った激しい雨が降る予想で、予想される２４時間降水量は多い所で８０ミリ、９日は非常に激しい雨の降る所がある見込みで２４時間降水量は多い所で、伊豆諸島２００ミリ、関東南部６０ミリの予想です。◆台風２２号の今後の進路見通し８日午前９時：日本の南を北西へ。時速１５キロメートルで進み、中心気圧９６０ヘクトパスカル、最大風速４０メートル、最大瞬間風速６０メートルと「強い」勢力を維持する予報です。予報円の半径は９５キロメートル、全域２００キロメートルの暴風警戒域を伴います。９日午前９時：八丈島の南西約１２０キロメートルに接近。北北東へ時速１５キロメートルで進み、中心気圧９５０ヘクトパスカル、最大風速４５メートル、最大瞬間風速６５メートルと、「非常に強い」勢力に発達する予報です。予報円の半径は１８５キロメートル、全域３３０キロメートルの暴風警戒域を伴います。１０日午前９時：日本の東を東へ。時速３５キロメートルで進み、中心気圧９７０ヘクトパスカル、最大風速４０メートル、最大瞬間風速５５メートルと勢力は「強い」に戻る見込みです。予報円の半径は３００キロメートル、全域４６０キロメートルの暴風警戒域。１１日午前９時：日本のはるか東を東へ。時速６０キロメートルと速度を上げて進み、温帯低気圧に変わる見込みです。中心気圧９８０ヘクトパスカル、最大風速３５メートル、最大瞬間風速５０メートル。予報円の半径は３７０キロメートル、全域５９０キロメートルの暴風警戒域が予想されます。台風が接近する地域では、風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、高波にも厳重な警戒が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。台風の進路予想は変わることがありますので、新しい情報をこまめに確認してください。