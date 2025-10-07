◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦で登板し、１点リードの９回２死一、三塁の場面から５番手としてマウンドに上がり、２試合連続セーブを挙げた。チームは連勝で地区シリーズ突破に王手を掛けた。

チーム事情もあって９月途中からマイナーで救援に転向。マイナーで２試合、レギュラーシーズンで２試合リリーフで登板し、ポストシーズンの登録メンバー入りをつかんだ朗希。ワイルドカードシリーズでは４点リードの９回に登板して試合を締めくくると、４日（同５日）の地区シリーズ第１戦では、２点リードの９回に登板して無失点で抑え、日米通じて初のセーブを挙げていた。

米データサイト「オプタスタッツ」によれば、セーブが公式記録となった１９６９年以降、キャリア最初の２セーブをいずれもポストシーズン（ＰＳ）で記録したのは史上初だという。試合後、会見した佐々木は「前回登板より時間があったので準備はできてた。マウンドでストライクを取れる準備はできてたのでよかったかなと思います。先発ピッチャーが、毎回いいピッチングをしてくれる。しっかりいい準備をしてマウンドに行くことだけを考えています」と充実の表情を見せていた。