フランス国籍放棄→韓国に帰化して28年…56歳女性タレント、再婚相手と笑顔の伝統衣装SHOTを公開【PHOTO】

韓国に帰化したフランス出身タレント、イダ・ドーシーが再婚相手とのツーショットを披露した。

【写真】日本国籍放棄で“韓国人”となった歌手、そのワケは

イダ・ドーシーは10月6日にインスタグラムを更新。「Happy Chuseok！楽しい秋夕をお過ごしください」とキャプションに綴り、秋夕（チュソク／韓国の旧盆）の大型連休に際した数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、大勢の人でにぎわう古宮を背景に伝統衣装「韓服」を着てたたずむイダ・ドーシーが写っている。隣の男性は2019年に再婚したフランス人夫で、2人ともにこやかな笑みを見せる姿が印象的だ。

（写真＝イダ・ドーシーInstagram）イダ・ドーシー（左）

イダ・ドーシーは1969年7月17日生まれの56歳。フランスの大学院でアジアビジネスを専攻し、1992年に韓国語習得のため延世（ヨンセ）大学の語学堂に留学した。その後1993年に7歳年上の韓国人男性と結婚し、1997年に帰化をして韓国国籍を取得。以降は韓国語が堪能な外国出身タレントとして、多くのテレビ番組に出演し注目を集めた。

韓国人夫との間には1997年に第一子、2003年に第二子が誕生したが2009年に離婚。それから10年後の2019年8月、フランス人男性と再婚した。現在は淑明（スクミョン）女子大学のフランス言語文化学科教授として主に活動している。