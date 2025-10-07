ホンダ斬新「N-BOX軽トラ」に大反響！ “2人乗り”だけど「めちゃ広ッ空間」が連結できる仕様に「実用性ありそう」の声も！ 全長2.9m“ちいさいボディ”のユニークな「N-TRUCK／N-CAMP」に熱視線！

車内空間を拡大!? 「N-BOXの軽トラ」に反響集まる！

いまや“日本の定番軽自動車”として圧倒的な人気を誇るホンダ「N-BOX」。

洗練されたデザインと優れた使い勝手、そして快適な走りが高く評価され、2024年度の国内新車販売台数ランキングでは見事首位を獲得しました。

【画像】超いいじゃん！ これがホンダ斬新「Ｎ-BOXの軽トラ」です！（19枚）

現行モデルではスタイリッシュな「N-BOXカスタム」や、遊び心をプラスした「N-BOX JOY」など、多彩な派生モデルが登場しています。

しかし実は、過去には派生モデルとして“N-BOXの軽トラック”が披露されており、その仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

ホンダ「N-BOX」顔の斬新軽トラとは？

N-BOXの歴史を振り返ると、2011年に登場した初代モデルは、軽自動車の常識を覆すパッケージングで大きな注目を集めました。

全長3395mm×全幅1475mm×全高1770mmという限られたボディサイズながら、ホンダ独自の「M・M思想（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）」を徹底。

コンパクトなエンジンルームと効率的なレイアウトによって、室内は驚くほど広く、日常使いはもちろん、趣味やレジャーにも活躍する新しい軽自動車として支持を得ました。

エンジンには660cc直列3気筒を採用し、自然吸気仕様で58馬力、ターボ仕様では64馬力を発生。

CVTとの組み合わせによりスムーズな加速と高い燃費性能を実現していた点も魅力でした。

その初代モデルをもとに、2015年2月に発表されたのが「N-TRUCK（エヌトラック）」です。

このモデルは幕張メッセで開催された「ジャパンキャンピングカーショー2015」で初公開され、専用設計のキャンピングトレーラー「N-CAMP（エヌキャンプ）」とともに展示されました。

N-TRUCKは後席スライドドアを廃し、全長を約500mm短縮した全長2895mmの2人乗り仕様。

後部を荷台とした軽ピックアップトラック形状となっており、必要最低限の装備ながらも、アウトドアや車中泊など趣味に特化した使い方を想定して開発されていました。

コンパクトでありながらも自由度の高いレイアウトは、軽トラックの枠を超えたデザイン提案として多くの注目を集めたのです。

一方N-CAMPは、N-TRUCKと組み合わせることで完成するキャンピングトレーラーでした。

内装にはグリーンのソファや木目調のパネル、カーペットを採用し、まるで自宅のリビングのような温かみある空間を演出。

大人2人がゆったりと眠れるロフトベッドも備え、まさに“動く別荘”と呼べる仕様となっていました。

さらに、ユーザーのライフスタイルに合わせたカスタマイズも想定されており、遊び心あふれる一台としてキャンプ愛好家の間で大きな話題を呼びました。

残念ながら、このN-TRUCKとN-CAMPはコンセプトモデルとしての提案にとどまり、市販化されることはありませんでした。

しかし、コロナ禍以降のアウトドアブームや車中泊人気の再燃を考えると、こうした“軽キャンピングトラック”の発想は、今だからこそ再び注目を集める可能性があります。

軽自動車の枠を超えた自由な発想で、ホンダがかつて描いた“移動する小さな家”という夢。

2025年10月に控える「ジャパンモビリティショー2025」では、こうした発想を現代版に進化させた新しい提案が再び披露されるかもしれません。

なおネット上では今でも、「N-TRUCKとN-CAMPが復活してほしい」という声も見られます。

「当時からずっと気になっていた、今の時代なら絶対売れると思う」「軽トラックベースのキャンピングカー、需要ありそう」「あのサイズ感がちょうどいい、再登場を期待」「ホンダのデザインセンスが光っていた」「N-BOXの派生として実用性もありそう」「アウトドアブームにぴったりだった」「市販化しなかったのが本当にもったいない」など、今もなお多くのユーザーが“幻の軽トラック”の再来を願っているようです。