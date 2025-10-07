おいしい日本酒とご当地グルメイベント「ふるさとグルメてらす〜東西ひやおろしまつり〜」が10月11日からの3連休に開催
株式会社インターンは、ご当地グルメイベント「ふるさとグルメてらす〜東西ひやおろしまつり〜」を2025年10月におかちまちパンダ広場にて開催する。今回は10月11日(土)〜13日(祝)の3日間で、全国から16酒蔵(60銘柄以上)とご当地グルメ8店舗が集結する予定だ。
【写真】参加酒造一覧
■全国から16酒造・60銘柄以上の日本酒が集結
「ふるさとグルメてらす」は、食を通じて地域の魅力を伝えることをミッションとしたご当地グルメイベント。今回のテーマは「東西ひやおろしまつり」。秋にしか飲めない季節限定の銘柄や、東京ではなかなか出合えないこだわりの銘柄など、全国から16酒造・60銘柄以上の日本酒が集結。当日は酒造の人も来場し、酒造りに込められた思いやこだわりに触れることができる。
■開催概要
日時：2025年10月11日(土)11時〜20時／10月12日(日)11時〜20時／10月13日(祝)11時〜19時
※ラストオーダーは各日終了時間の30分前
出店数：16酒造、ご当地グルメ8店舗、縁日
場所：おかちまちパンダ広場(東京都台東区上野3-26)
入場料：無料(地酒：チケット制／ご当地グルメ：キャッシュオン)
■地酒チケットの販売について
※応援購入サービス「Makuake」での事前購入がお得
(1)Makuake(最大10パーセントオフ)
(2)peatix
(3)当日現地にて販売
■酒造スタンプラリーを開催
会場にて各酒造を巡るスタンプラリーを開催。10酒造達成で酒造オリジナルの豪華景品がもらえる。さらに、全16酒造達成した人だけが対象となる景品も一部ある。
※景品の数には限りあり
※10酒造で景品交換した場合、スタンプラリーはリセットされ、1からスタンプを貯めることになる
■参加酒造について
株式会社紫波酒造店(岩手県)、株式会社六歌仙(山形県)、株式会社大納川(秋田県)、蔵王酒造株式會社(宮城県)、石越醸造株式会社(宮城県)、大和蔵酒造株式会社(宮城県)、岩瀬酒造株式会社(千葉県)、白瀧酒造株式会社(新潟県)、青木酒造株式会社(新潟県)、喜久水酒造株式会社(長野県)、花の舞酒造株式会社(静岡県)、鶴見酒造株式会社(愛知県)、株式会社魚津酒造(富山県)、伊藤酒造株式会社(三重県)、平和錦酒造株式会社(岐阜県)、株式会社三芳菊酒造(徳島県)
■ご当地グルメの一部を紹介
下記グルメのほかにも日本酒に合うグルメが多数登場する予定。
三陸イカ焼き(青森県)、桜姫の焼鳥(青森県)、蒸し牡蠣(岩手県)、米沢牛の串焼き(山形県)、牛たん焼きそば(宮城県)、牛たん焼き(宮城県)、牛たん餃子(宮城県)、アンコウ唐揚げ(茨城県)、どて煮(愛知県)、串カツ(愛知県)、博多もつ焼き(福岡県)、博多もつ焼きそば(福岡県)
※状況により変更となる場合がある
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
東京に住む方(特に20代後半〜30代)に、東京にいながらでも食を通じて地域を体験できる場を提供するために開催しています。酒造から直接提供される日本酒や、全国の日本酒に合うグルメ、そしてふるさとグルメてらすの世界観を通じて少しでも地域の魅力を味わっていただけますと幸いです。
ーー今回のイベントのイチオシは？
全国から16酒造と60銘柄以上の日本酒が集結します。また、ふるさとグルメてらすのスタッフが厳選した絶品ご当地グルメも8店舗出店します。酒造のこだわりの日本酒、特に今回は「ひやおろし」と、絶品グルメのペアリングを堪能できるイベントです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
東京にいながら全国の酒造巡りができるイメージで開催しています。酒造を巡ると酒造オリジナル商品がもらえるスタンプラリーや、家族連れの方には縁日など、楽しい企画が盛りだくさんです。ぜひ10月の3連休はふるさとグルメてらすに遊びに来てください。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】参加酒造一覧
■全国から16酒造・60銘柄以上の日本酒が集結
■開催概要
日時：2025年10月11日(土)11時〜20時／10月12日(日)11時〜20時／10月13日(祝)11時〜19時
※ラストオーダーは各日終了時間の30分前
出店数：16酒造、ご当地グルメ8店舗、縁日
場所：おかちまちパンダ広場(東京都台東区上野3-26)
入場料：無料(地酒：チケット制／ご当地グルメ：キャッシュオン)
■地酒チケットの販売について
※応援購入サービス「Makuake」での事前購入がお得
(1)Makuake(最大10パーセントオフ)
(2)peatix
(3)当日現地にて販売
■酒造スタンプラリーを開催
会場にて各酒造を巡るスタンプラリーを開催。10酒造達成で酒造オリジナルの豪華景品がもらえる。さらに、全16酒造達成した人だけが対象となる景品も一部ある。
※景品の数には限りあり
※10酒造で景品交換した場合、スタンプラリーはリセットされ、1からスタンプを貯めることになる
■参加酒造について
株式会社紫波酒造店(岩手県)、株式会社六歌仙(山形県)、株式会社大納川(秋田県)、蔵王酒造株式會社(宮城県)、石越醸造株式会社(宮城県)、大和蔵酒造株式会社(宮城県)、岩瀬酒造株式会社(千葉県)、白瀧酒造株式会社(新潟県)、青木酒造株式会社(新潟県)、喜久水酒造株式会社(長野県)、花の舞酒造株式会社(静岡県)、鶴見酒造株式会社(愛知県)、株式会社魚津酒造(富山県)、伊藤酒造株式会社(三重県)、平和錦酒造株式会社(岐阜県)、株式会社三芳菊酒造(徳島県)
■ご当地グルメの一部を紹介
下記グルメのほかにも日本酒に合うグルメが多数登場する予定。
三陸イカ焼き(青森県)、桜姫の焼鳥(青森県)、蒸し牡蠣(岩手県)、米沢牛の串焼き(山形県)、牛たん焼きそば(宮城県)、牛たん焼き(宮城県)、牛たん餃子(宮城県)、アンコウ唐揚げ(茨城県)、どて煮(愛知県)、串カツ(愛知県)、博多もつ焼き(福岡県)、博多もつ焼きそば(福岡県)
※状況により変更となる場合がある
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
東京に住む方(特に20代後半〜30代)に、東京にいながらでも食を通じて地域を体験できる場を提供するために開催しています。酒造から直接提供される日本酒や、全国の日本酒に合うグルメ、そしてふるさとグルメてらすの世界観を通じて少しでも地域の魅力を味わっていただけますと幸いです。
ーー今回のイベントのイチオシは？
全国から16酒造と60銘柄以上の日本酒が集結します。また、ふるさとグルメてらすのスタッフが厳選した絶品ご当地グルメも8店舗出店します。酒造のこだわりの日本酒、特に今回は「ひやおろし」と、絶品グルメのペアリングを堪能できるイベントです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
東京にいながら全国の酒造巡りができるイメージで開催しています。酒造を巡ると酒造オリジナル商品がもらえるスタンプラリーや、家族連れの方には縁日など、楽しい企画が盛りだくさんです。ぜひ10月の3連休はふるさとグルメてらすに遊びに来てください。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。