スポーティな走りを想起させる特別仕様車

スバルは7月10日にインプレッサとクロストレックの改良モデルを発表。あわせて特別仕様車を設定したが、今回、その実車が大阪市の大阪スバル城東店でメディアに向けて初公開された。

まずインプレッサ。改良点はシトロンイエローパールという新色をはじめとしたボディカラー展開の見直しや、運転支援装備の充実といった小規模にとどまる。



スバル・インプレッサST-Hスタイルエディション 田中秀宣

公開された特別仕様車は、『ST』（2L直噴）と『ST-H』（2L直噴＋モーターのeボクサー）に設定された『スタイルエディション（Style Edition）』。内外装をブラック基調とし、スポーティな走りを想起させるグレードだ。

エクステリアでは、ルーフスポイラー、フロントグリルバー、ドアミラー、サイドシルスポイラーをブラック塗装して迫力を増幅。足元はダークメタリック塗装の17インチアルミホイールが引き締めている。

インテリアではジャージ/トリコット（色はブラック/レッド）のシート表皮や、本革巻きのステアリングホイール&シフトレバー（ブレイズガンメタリック塗装）にレッドステッチが入れられるなど、『レッド』を効果的にアクセントとして用いている。さらに、カーボン調ブレイズガンメタリックのインパネ加飾パネルやブラックルーフ&ピラートリムなども特別装備する。

このスタイルエディションはST/ST-Hとも、駆動方式はFFと4WDを設定。トランスミッションはリニアトロニックCVTのみ。車両価格は、『STスタイルエディション』（FF）の309万6500円から、『ST-Hスタイルエディション』（4WD）の351万4500円となっている。

大人の落ち着きの中に遊び心を感じさせる特別仕様車

インプレッサのクロスオーバーSUV版ともいえるクロストレックも、同時に改良モデルが発表された。改良内容はほぼ同じで、ボディカラーはサンドデューンパールとシトロンイエローパールが新設定された。

こちらの公開された特別仕様車は、2L直噴＋モーターのeボクサーを搭載するリミテッドをベースにした『リミテッド・スタイルエディション（Limited Style Edition）』で、大人の落ち着きの中に遊び心を感じさせるモデルに仕上げられている。



スバル・クロストレック・リミテッド・スタイルエディション 田中秀宣

エクステリアでは、フロントグリルバー/ドアミラー/ルーフレール/リアガーニッシュ/ルーフスポイラーなどをブラック塗装。ダークメタリック塗装の18インチアルミホイールに、イエロー塗装加飾付きのLEDフロントフォグランプが目をひく。

インテリアでは、グレー/イエローのシート（表皮はトリコット）にシルバー&イエローのステッチが入り、本革巻きのステアリングホイールとシフトレバーはブレイズガンメタリック加飾にイエローのステッチが入る。そして4.2インチのマルチインフォメーションディスプレイ付きルミネセントメーターにはイエローリング照明が施され、こちらは『イエロー』をアクセントに効果的に用いている。

駆動方式はFFと4WDが用意され、いずれもトランスミッションはリニアトロニックCVTのみ。車両価格は、FFが335万5000円、4WDが356万9500円となっている。

スバル本社のテイストを盛り込んだ、大阪スバル城東店

今回、このインプレッサとクロストレックの特別仕様車（および新色採用モデル）がメディアに向けて公開されたのは、大阪市城東区にある『大阪スバル城東店』。国道1号線沿い、関目3丁目南の交差点の手前に位置しており、京阪関目駅や今里線関目成育駅からも徒歩4分と非常にアクセスしやすい場所にある。

この大阪スバル城東店は、『“新”スバルブランド発信基地』×『お客様とスタッフにすこぶる実用的』がコンセプト。情報発信（スバルの技術や歴史の詰まったクルマ、新型車、最新技術などの展示）、社会貢献（六甲山活性化プロジェクトやビーチクリーン活動、ライフセーバーカーの提供など）、集客（地域社会に溶け込んでユーザーとの交流の場を設ける、など）を3本柱に、近畿スバルグループの発信基地として進められている。



大阪スバル城東店 田中秀宣

店舗の外観や、上部に付けられたシルバーの六連星とSUBARUロゴ（他の販売店ではブルーの地に六連星と白いロゴが多い）など、東京都渋谷区のスバル本社が入る『エビススバルビル』のテイストが盛り込まれ、なかなかシックな佇まいだ。

●大阪スバル城東店

〒536-0008大阪府大阪市城東区関目3-1-26

営業時間：10時〜18時（ショールーム、サービス受付とも）

定休日：水曜日、ほか