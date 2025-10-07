2022年9月に『XV』の後継として登場

『スバル・クロストレックS:HEV』で東京・恵比寿のスバル本社から大阪までを往復するというロング試乗会に参加してきた。といっても、メディア対抗のエコランなどではない。クロストレックのストロングハイブリッドであるS:HEVのパフォーマンスを、長距離ツーリングで味わうという企画だ。

まずは、クロストレックS:HEVについて簡単におさらいしておこう。2022年9月に『XV』からフルモデルチェンジで、以前から輸出仕様で使われていた名称『クロストレック』を採用。2024年10月には、ストロングハイブリッドを搭載した『S:HEV』が追加設定された。



スバル・クロストレック・プレミアムS:HEV EXで東京〜大阪を往復。 田中秀宣

S:HEVは、新開発の2.5L水平対向4気筒エンジンにふたつのモーターと電気式無段変速機を組み合わせ、状況に応じてエンジンとモーターを効率よく使い分けるシリーズパラレル方式のハイブリッドだ。

スバルらしく、駆動方式は4WDのみ。それもリアはモーターで駆動するのではなく、プロペラシャフトを介しての機械式4WD（状況によりクラッチ開放制御でFFになる）という点もスバルらしい。

燃料タンク容量は63Lに拡大され、WLTCモード燃費は18.9km/Lだから、計算上は無給油で1200km近い走行が可能になる。東京〜大阪の往復は約1000kmだから、問題なく走りきれるはずだ。

ストロングハイブリッド化による重量増に対応してサスペンションも専用にセッティングし、見た目は既存のマイルドハイブリッド（MHV）の上級グレードと大きくは変わらないが、内装ではブレイズガンメタリック加飾を用いるなど、さりげなく差別化している。

高速道路は『アイサイトX』にオマカセ？

早朝にスバル本社を出発し、首都高速3号線から東名高速道路経由で西に向かう。高速道路を走行する限りは、基本的にはスバルの高度運転支援システムである『アイサイトX』にオマカセして、気楽なロングツーリングを楽しもう……と思ったら、横浜町田IC近辺で最近慢性的となった渋滞にハマる。

だが、アイサイトXには全車速追従機能付きクルーズコントロールが備わっており、渋滞で先行車が停止したり再発進したりしても、車間距離を維持しながら先行車に追従していく。



最近登場したクルマのACCで、『アイサイトX』はトップレベルにあるといえる。 田中秀宣

アダプティブクルーズコントロール（ACC）が登場して高速での巡航は楽になったが、当初のシステムは渋滞時の再発進などは自分で行わなければならなかった。しかし最近のACCはどのメーカーも進化しており、渋滞走行も苦にならなくなった。しかもアイサイトXでは渋滞時のハンズオフアシストもあり、渋滞中に飲み物を飲んだりもしやすい。

渋滞が解消して流れ出すと、アイサイトXによるハイウエイクルージングはレベル2程度の自動運転をこなしてくれるから、きわめて快適だ。最近登場したクルマはほとんどがACCを装備しており、どれも登場時から比べると精度が高くなった。中でも、このアイサイトXはトップレベルにあるといえるだろう。

レーンキープ能力は高く、車線内をキッチリと直進するし、前走車に追いついた時や前が空いた時の加減速も急激には行わず、スムーズに減速してジワリと加速していく。車線変更時には、後側方警戒支援システムが斜め後方の車両を確認してくれる。

もちろん過信は禁物だが、必要以上の緊張感もなく、途中のSAで昼食など2回の休憩を挟んだだけで、気がついたら大阪市内に到着。疲れはまったく感じられなかった。

2.5Lエンジンは水平対向独特のビート感

大阪スバル城東店で取材を済ませ、翌日は逆コースで東京に戻る。市街地では、モーターで走り出し、状況に応じてエンジンが始動してアシストするが、エンジンオンオフのショックは少なく、メーター内の『EV』表示を見ていないかぎりは分からない。高速走行ではエンジンが主体となるが、2.5Lエンジンは水平対向独特のビートも感じることがあるが、トルクフルで力強い。

同行してくれたカメラマンに運転を代わってもらって、後席にも乗ってみた。クロストレックはCセグメントのクロスオーバーSUVだが、172cmの筆者が前席でポジションをとった後ろに座っても、フット&ヘッドスペースは十分にある。後席の乗り心地も悪くなく、高速走行でも前席のドライバーとも普通に会話できる。



往路は492.7kmで18.1km/L、帰路は506.4kmで18.8km/L、トータル999.1kmで18.5km/Lだった。 田中秀宣

帰路も大阪市内を抜けるときや東名の海老名JCT周辺などで渋滞はあったが、問題なくスバル本社に帰着。あくまでも参考データだが、車載のトリップメーターと平均燃費計で、往路は492.7km走って18.1km/L、帰路は506.4km走って18.8km/L、トータルで999.1km走って18.5km/Lだった。

グレードにもよるが、S:HEVとMHVとの価格差は約40万円。年間にかなりの距離を走るのでなければ、この差は埋まらないかもしれないが、乗り味の良さや静粛性の高さが好評のようで、現在のところS:HEVとMHVの販売比率は約6：4だという。

その良さは長距離を走るほど分かる。それを実感させてくれた、スバル・クロストレックS:HEVだった。

スバル・クロストレック・プレミアムS:HEV EXのスペック

全長×全幅×全高：4480×1800×1575mm

ホイールベース：2670mm

車両重量：1660kg

エンジン：水平対向4 DOHC＋モーター

総排気量：2498cc

最高出力：118kW（160ps）/5600rpm

最大トルク：209Nm（21.3kg-m）/4000-4400rpm

モーター最高出力：88kW（119.6ps）

モーター最大トルク：270Nm（27.5kg-m）

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：4WD（クラッチ開放制御）

燃料/タンク容量：レギュラー/63L

WLTCモード燃費：18.9km/L

タイヤサイズ：225/55R18

車両価格：405万3500円



スバル・クロストレック・プレミアムS:HEV EX 田中秀宣