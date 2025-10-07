オランダの歴代最多得点者、FWメンフィス・デパイ（31＝コリンチンャス）が、とんだ災難に遭った。複数のオランダメディアによると、所属クラブのあるブラジルでパスポートの窃盗被害に遭い、9日のW杯欧州予選マルタ戦を欠場するという。

デパイはブラジルを発つフライトに乗るため荷物をまとめていた出発1時間前にパスポートがないことが発覚。そのまま空港に向かったものの、税関を通過できず、搭乗予定だった6日未明発のフライトはキャンセル。緊急渡航書類を準備して1日遅れでオランダに到着する予定だという。

オランダは9日に敵地でマルタ、12日にホームでフィンランドと対戦する。同国メディア「NOS」は6日、この2試合に向けて記者会権を行ったロナルド・クーマン監督が、マルタ戦の欠場を明言したと報道。「今週考えていた計画は少し変更になる。彼は先発しないだろう」とし、「メンフィスにとって、そして我々にとっても残念なこと」た話したと伝えた。

デパイは9月のW杯予選リトアニア戦で2得点を挙げて同国での通算得点を52に伸ばし、日本代表FW上田綺世が所属するオランダ1部フェイエノールトを率いるファンペルシー氏と50で並んでいた最多得点記録を更新。単独でトップに立った。