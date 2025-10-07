バービー「本当にあった怖い話」 夫撮影の“衝撃”ショット公開にファン爆笑「誰のだー」「ほんとうける」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（41）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫が撮影したという“衝撃”のショットを公開してファンを笑わせた。
【写真】シュールすぎる…！バービーが公開した夫撮影の“衝撃”写真
バービーは「本当にあった怖い話（今朝）」と書き出し、“何か”（投稿文では“ふん”の絵文字）を踏んだというバービーが夫を呼び「取って」ほしいと言ったところ、写真を「撮られた」と説明。
「叫んでる最中の私です」と、踏んだという“何か”がモザイクで隠されシュールなポーズでの写真を3枚アップした。
この投稿にファンからは「おでこに『うそ』って書いてあるように見えました」「ほんとうける」「色んな所にボカシ入っとる」「誰のだー」「落ちてる本も【くっついた】なのも伏線回収されてます」「オデコもいい感じで哀愁をプラスしてて、さすが笑いが色んな角度から降臨してくる」「さすがにこれは経験ないかも笑」「夜中とか寝起きに踏むと本当凹みますよね」「笑いの解る仲良し夫婦」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】シュールすぎる…！バービーが公開した夫撮影の“衝撃”写真
バービーは「本当にあった怖い話（今朝）」と書き出し、“何か”（投稿文では“ふん”の絵文字）を踏んだというバービーが夫を呼び「取って」ほしいと言ったところ、写真を「撮られた」と説明。
「叫んでる最中の私です」と、踏んだという“何か”がモザイクで隠されシュールなポーズでの写真を3枚アップした。