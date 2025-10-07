女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが7日までに更新され、トキの「お見合い相手」役について投稿した。

同アカウントは「お見合い相手の中村守道（なかむら もりみち）を演じるのは、#酒井大成さんです。果たしてお見合いの行方は…」と紹介し、俳優の酒井大成が演じるヒロイン・トキのお見合い相手である守道の凜とした姿を公開。

7日に放送された第7話では、同僚たちの結婚が次々と決まっていく中で家の借金返済のためにも早く結婚したいと焦るトキ（郄石）のお見合いが決まる。果たしてお見合い＆貧乏脱出大作戦はうまくいくのか…という展開だった。

この投稿に、フォロワーからは「明治の正装ですね」「待ってました」「凛々しくて、かっこいいです」「なんか絶対一波乱ありますよね、明日が楽しみ！」「破談フラグが…」「お見合い相手さんはいい人そうだけど、絶対松野家のイデタチに引いてたよね」といった反響が寄せられている。

朝ドラ通算113作目の同作は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。