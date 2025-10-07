【ブンデスリーガ】ハンブルガーSV 4−0 マインツ（日本時間10月6日／フォルクスパルクシュタディオン）

【映像】ファウルでは？ 体当たりされた瞬間

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が失点に繋がるボールロスト。しかし、相手に激しくチャージされており、ファンは擁護の声が寄せられている。

日本時間10月6日にマインツはアウェーでハンブルガーSVと対戦。ボランチで先発出場した佐野だが、0ー2と追いかける展開で迎えた51分、失点に絡んでしまう。

自陣でボールを回収した佐野は、縦のドリブルで中央突破を図った。しかし、ハンブルガーSVのDFニコラス・カパルドとDFダニエル・エルファドリのダブルマークを受けてボールロスト。すぐに左サイドのFWジャン・リュック・ドンペに展開され、そのままゴールニア上を打ち抜くゴラッソを叩き込まれた。

ファウルなしでVARも介入せず

物議を醸したのが、佐野がボールロストした場面。カパルドは手をかけ、さらにエルファドリ斜めから激しく接触しており、その影響で日本代表MFはバランスを崩していた。しかし、主審はファウル判定せず、VARも介入しなかった。

このシーンはSNSでも話題を集め、ファンからは「いや佐野のところでファウルだろ？」「今のとられないの？」「シュートはスーパーなんだけどその前よ」「佐野のところで笛なかったかー」「えっ？ファウルないの？」「これは判定がひどい」など擁護の声が寄せられた。

マインツは61分にも失点してハンブルガーSVに0−4で大敗。昨シーズンは6位と躍進したが、今シーズンは6節を終えて16位と低迷している。

なお、佐野は試合後に帰国し、10日にパラグアイ代表、14日にブラジル代表と戦う日本代表に合流。今シリーズは主力の遠藤航が怪我で不在だけに、佐野にかかる期待はなおさら高まっている。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

