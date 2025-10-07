ピンを引くだけの一発起動。

小学校に上がると防犯ブザーが配られ、子どもたちがランドセルにブラ下げるようになります。また親御さんはわが子にGPS端末を持たせて、安心のため居場所を確認します。

ですが、中学生やそれ以上になると、防犯アイテムはどうしたら良いのでしょう？

ハイテク時代のお守りだ

エレコムの「LGT-UCSS1WHM」は、iPhoneと連携するスマートな防犯ブザー。

まずピンを引くとアラーム音と光により、周囲に危険を知らせます。同時にiPhoneの緊急SOS機能が立ち上がり、家族など登録先に通知が届くスグレモノ。さらには「探す」アプリとも連動するので、家族がすぐ駆けつけられます。持っていれば誰でも事件や事故のとき咄嗟に使えます。

防塵・防水なので、バッグの外で雨に降られても大丈夫。夜道はそのまま懐中電灯としても使え、白や赤の点滅で緊急事態を知らせることもできます。

子どもからお年寄りまで

防犯ブザーはいつの間にか電池切れになっていることもあるので、子どもに持たせても良いですよね。もちろん成人だってあれば安心。デザインやサイズ感も、老若男女誰にでも良さげです。

Image: ELECOM

iPhoneではピンを引かなくても「探す」機能で居場所が確認できます。普段からAirTagのような追跡トラッカーとしても使えます。

不審者にバレないサイレント緊急SOS

万が一不審者に尾行されているなんて場合は、ボタン5回押しでブザーとライトなしのサイレント緊急SOS機能が起動します。使わないに越したことはありませんが、こういう機能もあると安心。ユーザーに寄り添った気遣いを感じますね。

いざとなったらiPhoneで緊急SOSできる？

iPhoneの緊急機能はホントにありがたいのですが、咄嗟にサイド＆音量ボタンの長押しやサイドボタン5回連続押しはできませんよね。ピンを引くだけの一発起動なら、何も考えずにできる点で優秀です。

エレコム 防犯ブザー LGT-UCSS1WHM 5,436円 Amazonで見る PR PR

Source: YouTube, ELECOM