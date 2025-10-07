高校2年生の娘と友人たちによる“お泊まり会”の様子を、母親がSNS「Threads」に投稿し話題になっています。写真に写っていたのは、4色の布団カバーをそろえて敷き詰めた部屋の光景。パステルカラーが並ぶ整然とした寝具と、高校生たちの楽しげな集まりを感じさせる雰囲気に、「センスが素敵」「母、100点満点！」と称賛の声が相次ぎ、1万件を超える「いいね」が寄せられています。



【写真】パステルカラーの布団が並べられた部屋 これぞ女子高生のお泊り会！

投稿したのはインテリア好きの85mikiさん（@85miki）。「同じクラスで部活も同じメンバーと夏休みの思い出にお泊まりに来ました」といいます。娘は吹奏楽部に所属しており、部活中心の生活の合間を縫って企画しました。



「1年半前に引っ越してきたとき、来客用に無印良品で布団を4組購入しました。ちょうどカバーが4色売っていたので、全色そろえたんです」



当日は初めて4色すべてを並べて使用。パステルカラーの布団が並んだ部屋は、これぞ女子高生のお泊り会！というような可愛らしい雰囲気。



「カラフルで可愛かったのでつい写真を撮りました」と85mikiさんは振り返ります。



お泊まり会ならではの場面もありました。「全員髪が長いので、お風呂のあとに乾かすのが大変でした。ドライヤー2つと旅行用の簡易ドライヤーを出して対応しました」



ちなみにこの日は、アニメ『鬼滅の刃』の映画公開日でもあり、娘さんたちは映画を観た後、そのままお泊まり会に参加したとのこと。



「ずーっと鬼滅の話をしていました。あとは恋バナや部活の話とか。普段から娘とは何でも話しますが、やはり部活の話が多いですね」



また、夜はたこ焼きパーティー、翌朝はアサイーボウルを用意しました。



投稿には「シーツがお揃いでカラフルでめっちゃかわいい」「わたしならピンクかなー！！笑」「楽しそーーー！いいなーJK。あの頃に戻りたい」といったコメントが寄せられ、同じようにインテリアが好きな人からの質問もあったそうです。



「たくさんの方に『かわいい！』と褒めていただいてとても嬉しかったです。4色全部買ってよかったなと思いました」と、85mikiさん。母親のさりげない工夫が、娘さんたちの夏の思い出を鮮やかに彩った一夜となりました。