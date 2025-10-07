「勘弁してください」山田涼介、“夏の思い出”プライベートショットに反響「人間味あってすき」「保護したい」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは10月6日、自身のInstagramを更新。格好いいプライベートショットを公開しました。
【写真】山田涼介の夏満喫ショット
コメントでは、「何してもかっこいい」「夏楽しめたみたいで良かった！！可愛い」「素敵すぎる、、勘弁してください」「お顔が見えなくても、山田涼介」「オフの山田くんも見せてくれてありがとうございます！！！」「仕事忙しいだろうけど、ちゃんと夏を楽しんでくれててうれしい」「ぬいぐるみの持ち方キュン」「夏の思い出が家族との思い出なのが大好き」「可愛すぎて保護したい」「プラベの髪いつもノーセットで人間味あってすき」と、絶賛の声が多数寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ぬいぐるみの持ち方キュン」「夏の思い出」と題し、自身の写真を6枚載せている山田さん。1枚目はかわいい犬を見つめる後ろ姿、3枚目はカメラ目線の格好いい姿、6枚目はゲームセンターでのソロショットです。どの姿からもイケメンな雰囲気が漂っています。また2枚目については「#黄昏背中 #不意に撮られた」と明かしました。
「自然に触れて癒されてきましたっ」8月26日にも「自然に触れて癒されてきましたっ」とプライベートショットを公開していた山田さん。短パンにTシャツ姿というラフな格好の山田さんを見ることができます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
