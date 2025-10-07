あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第178回】いつも楽しく記事を読ませていただいております。毎年重賞のみ全レース投票しています。

ここ5年くらい自分の年間収支（重賞の結果）を記録しているのですが、決着がガチガチな年、中穴が多い年、大荒れが多い年など、年によってなにか傾向があるような気がするのです。

例えば今年の重賞はガチガチか大荒れの両極端が多いような......。なにか年ごとによって傾向みたいなものがあるようでしたら教えていただきたくメール致しました。まるっきりとんちんかんな質問であれば流してくださいませ。これからも予想がんばってください。（PN:ちゃんたか・60歳・男性・会社員）

今週は京都大賞典と毎日王冠。京都大賞典は対抗のディープモンスターが勝利！ 毎日王冠は本命のレーベンスティールが勝利！

予想はいいんだけど、馬券はハズす。荒れすぎと堅すぎ。なんか時折当たるか外れるかは買う前からすでに決まってるような気がする時があります。だから後悔とか意味ないんじゃないかと。下手したら何を予想し、何を買うかも、自分が選んでるのではなく、選ばされてるんじゃないかって、ふと思います。同じことを思っている人もそこそこ居そうですね。夜に行われた凱旋門賞はまたしても日本馬の勝利はお預けに。生きてる間には必ず見たいものです。

さて、まずは質問ありがとうございます。皆さんが質問を投げかけてくれるからこそ、このコラムは成立します。改めて感謝を致します。

競馬もそうです。馬券を買う人がいるからJRAやNARが成り立つのです。騎手や調教師の人達が生活できるのも、競馬ファンのおかげです。全ての人が感謝の気持ちを大切にしていれば、世界はもっと良くなるでしょう！ はっ！ 私は一体何の話を!?

では本題に。今回も面白い質問ですね。

1つの事柄でも色んな見方があり、様々な角度からの視点があるから人は面白い。僕は今までそんな視点では見ていませんでした。言われてみれば、何週連続で1番人気が来てないとか、逆に連続で1番人気が来てるとかはありますよね。そういう意味では今年はヒモ荒れが多いような。っていうか、昨日の東京9Rはめっちゃ荒れましたねぇ。16番人気が勝利！ 16.11.9番人気の決着で3連単は1000万オーバー！ 久しぶりに見ました。

そして、キャリーだったWIN5、俺、最初のレース14頭買ってたのに外すという。全頭買いにしとけばなぁ。京都大賞典も3連単4700倍、凱旋門賞も1000倍越え。一方、毎日王冠はギリ100倍越えの堅め決着！ この質問を頂いた時はこの結果は出ていませんでしたが、つまり質問者の言った通りの結果になっています。そうか、今年は堅い時と荒れる時が両極端な年なんだ！と気付かせてくれてありがとうございます。

これを知ってるか知らないかで全然違う。来週からの対策もしやすい。別にこんなことはたまたまかもしれない。信じるかどうかはあなた次第ってやつだ。でも、僕はこのタイミングでこの質問が来たことに意味を感じます。もうすぐG1が続きますし、WIN5も土曜日発売がある。堅いか荒れるか両極端！ それで攻略しようじゃないか！



今週のギャンブル格言【感謝出来る人間になれ。】

だがしかしっ！ 堅いと分かっていても、荒れると分かっていても、当たるとは限らない！ そもそも、そのレースが今回は荒れる番なのか、堅い番なのかも分からない。両極端だから3連単の300〜700倍くらいは外して買えばいいのか？となると予想というより、オッズ買いになります。となると、もう馬は関係ない。あれ？俺には無理じゃねぇ？

結論、わたしには年単位でのそういう見方をしたことはありませんでした。実際にはその傾向に意味があるかはわかりません。ただ、そういうことに気が付く、感じることは非常に大切です。

今回は僕が参考にさせていただきました。一応念頭に入れておきます。改めて感謝致します。そして、このコラムを読んでいただいた方にも感謝を。

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

構成・撮影／キンマサタカ

