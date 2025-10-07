トコトコと近付いてきた野良猫が膝上へ！ 人間の抱っこの気持ち良さで“ふみふみの動き”が止まらない事態に
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『野良猫さんトコトコ来てナデナデ→まさかの膝乗りｗｗｗ』という感動猫動画さんの動画です。
野良猫がトコトコと投稿者の感動猫動画さんの方へ歩いてきます。
撫でてみると、スリリッと体をこすりつけながら近付いてきた猫ちゃん。
しばらくスリスリしながら周囲を歩いていましたが、スッと膝上へ乗って来ました。
すぐにリラックスした体勢になった猫ちゃんは投稿者さんの腕をガシッとホールド。
そして何やら前足を小さくグーパーと動かしています。これはふみふみの動き？
さらには目を閉じたまま前足をグーッと伸ばす動きを繰り返しはじめます。これは完全にミルクトレッドの状態に入ったようです。投稿者さんの腕の中は母猫のような気持ち良さなのでしょうか。
ハッと顔を上げるもすぐにコテンとなる猫ちゃん。
まったりとリラックスした表情をしています。
グーパーとゆっくり前足を動かす猫ちゃんはとても気持ち良さそう。しかし投稿者さんはしゃがんでいるので結構きついと思われます。
しばしの至福の時の後、猫ちゃんを抱いていた腕を動かした投稿者さん。立ち上がって猫ちゃんと共に移動します。
そして少し離れたベンチで腰を下ろしました。
すると猫ちゃんはすぐに膝上へ。また甘えるようにもたれかかるのでした。
リラックスした猫ちゃんの表情や動きがとても可愛らしい本動画。猫ちゃんの様子に興味を持たれた方はどうぞご視聴ください。
視聴者のコメント
・おねむに見える
・あー、柔らかそう
・なんて可愛いの❣️ゴロゴロいってる🐱
・腕枕
・幸せそう(*˘︶˘*).｡.:*♡
・温かくて良かったね