スヌーピーの“ダイアリー＆卓上カレンダー”が登場！ 手帳はすぐに使える10月スタート
スヌーピーのダイアリーと卓上カレンダーが、10月9日（木）から、「ローソン」の雑誌コーナーで発売される。
【写真】カレンダーはかわいいシール付き！ スヌーピーの“ダイアリー＆卓上カレンダー”の中身
■老若男女が使いやすい
今回登場するのは、10月始まりですぐに使える「ダイアリー」とPEANUTSの仲間たちのシールが付いた「卓上カレンダー」。
「ダイアリー」は、スヌーピーとウッドストックが向き合ったシンプルでかわいいデザインがポイント。グレーを基調にイエローの文字をアクセントとした老若男女が使いやすい色合いとなっている。
一方の「卓上カレンダー」は、見るたびに気分が上がるビビッドなビタミンカラーが魅力。表面と裏面でそれぞれデザインが異なり、ライフスタイルに合わせて使い分けることが可能だ。
