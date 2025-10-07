本革で「モンハン×グラウンドゴルフ」のグッズを作ってみた！ “アイルーの肉球”をモチーフにしたマーカーホルダーがイケてるニャ

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『本革で作るモンハンxゴルフグッズ』という隣弟レオンさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

唐突にグラウンドゴルフ を始めたのでモンスターハンターモチーフのゴルフグッズを作りました

粉塵モチーフのゴルフボール巾着にアイルーの肉球モチーフのマグネット式マーカーホルダー！！！

人気ゲーム『モンスターハンター』のデザインを参考に、グラウンドゴルフ用のグッズを自作する動画が投稿されています。投稿者の隣弟レオンさんがレザークラフトの技術を用いて、本革を使ったオリジナルアイテムを作り上げます。

まず手掛けるのは、マグネット式のマーカーホルダー。デザインにはシリーズおなじみのキャラクター・アイルーの手をモチーフに採用しました。ベースカラーはベージュ、柄はブラウン、肉球はピンクと、公式カラーをイメージした配色です。

肉球を縫い付けたら、磁石を内側に仕込みながら本体に貼り付けます。他のパーツも貼り付けたら、ケガキしてから菱目打ちをします。続いてコバ処理を行います。

コバ処理とは、裁断面をきれいにする作業。スリッカーを使って整えたら、ブラウンのコバ着色剤を塗ります。

最後は縫い付け。生成りの糸を使います。縫い方は平縫い。慣れた手つきでサクサクと縫い付けていきます。こうして肉球がかわいいマーカーホルダーが完成しました。

続いて作るのは、ゴルフボールを入れるための巾着袋です。切って縫うだけのシンプルさではありますが、裏地をつける工夫も。デザインは「生命の粉塵」のアイテムアイコンをモチーフにします。

黄色い巾着袋にマスキングテープを貼り、その上から布用インクで筆塗りして模様をつけます。あえてぼやけた風合いにすることで、モンハンの世界観を表現していきます。インクが乾いたらひもを通して完成です。

完成したグッズを手に、人生初のグラウンドゴルフに挑戦。オリジナルグッズを身に着けてのゴルフはとても楽しそうです。モンハンファンはもちろん、クラフト作業をずっと見ていたい人にもおすすめの動画です。気になった方はぜひ視聴してみてください。

文／高橋ホイコ