フリーアナウンサーの住吉美紀（52）が7日、TOKYO FM「Blue Ocean」で、タレント松本明子（59）と“実家じまいトーク”を繰り広げた。

この日は、3年前に著書「実家じまい終わらせました！ 大赤字を出した私が専門家とたどり着いた家とお墓のしまい方」を出版した松本をゲストに迎えた。

松本はあらためて「空き家ってあるだけでお金がかかる。固定資産税、保険代、草木の剪定、雑草駆除…。光熱費もずっと払いっぱなしだった。手放す踏ん切りがつくまで25年かかって。メンテナンスや家財道具撤去、あれよあれよという間にトータル1800万円ぐらいかかった」と自身の経験を説明した。

「もっと早くやっておけばっていう後悔の念ばかりですけど、思い出とさよならできるまでに時間がかかっちゃいましたねえ」と振り返り、買い手が見つかった後も「1週間泊まり込んでずっと片付けしてました。精神的にも代大変でした」と苦笑いした。

パーソナリティーの住吉美紀アナウンサーは「うちは母が存命なんですけど、実家は片付けて（母親は）住み替えた。手伝って思い出整理するだけでもすごい時間がかかった」と打ち明けた。

そんな経験から「思ったのは、1回1回自分の思い出と向き合って心の整理をつけないといけないから、めっちゃ疲れるんですよ」と吐露。2人で共感し合っていた。