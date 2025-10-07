中川翔子、双子の長男・次男と“川の字で寝る”ほっこり親子3ショットに「ステキ」「尊い」の声 退院→家での新生活がスタート
タレントの中川翔子が7日、自身のXを更新。生まれたばかりの双子の長男・次男と「川の字」で寝る姿をとらえたほっこり親子3ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「川の字可愛い」「尊い」双子の長男・次男と“川の字で寝る”中川翔子
中川は先月30日に双子の男児を出産。同日にXで「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」「母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と報告するとともに、「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と母親としての決意を記していた。
10月6日のXの投稿では、親子そろって無事に退院したことを報告。出産前からたびたび披露している絵日記には「毎日顔が変わっていろんな表情する」という双子の似顔絵や、中川と夫がわが子をそれぞれ抱っこした“家族4人のイラスト”を添え、自宅で新たな生活がスタートすることを伝えた。
この日は「一週間前までおなかの中にいたのにね 川の字に寝てる不思議」と感慨深げにつづり、親子3人が仲良く並んだ3ショットをアップ。別の投稿では「三時間おき授乳飲んでくれるとめっちゃ嬉しい、、！ってなる」と記し、始まったばかりの新生活の一端をのぞかせた。
ファンからは「川の字可愛い」「尊い」「ステキな川の字 中々寝られないかもですが、良く寝て、良く食べて、おかあさんや旦那さんと一緒に、育児頑張ってください」「双子ちゃんなのにすでに大きくて，しっかりしてる!!しょこたんのお腹の中でギリギリまでいてくれた証ですね。母がんばったわー!!」「しょこたんも、体休められる時はしっかり休んでね」などと、心温まるコメントが数多く寄せられている。
【写真】「川の字可愛い」「尊い」双子の長男・次男と“川の字で寝る”中川翔子
中川は先月30日に双子の男児を出産。同日にXで「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」「母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と報告するとともに、「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と母親としての決意を記していた。
この日は「一週間前までおなかの中にいたのにね 川の字に寝てる不思議」と感慨深げにつづり、親子3人が仲良く並んだ3ショットをアップ。別の投稿では「三時間おき授乳飲んでくれるとめっちゃ嬉しい、、！ってなる」と記し、始まったばかりの新生活の一端をのぞかせた。
ファンからは「川の字可愛い」「尊い」「ステキな川の字 中々寝られないかもですが、良く寝て、良く食べて、おかあさんや旦那さんと一緒に、育児頑張ってください」「双子ちゃんなのにすでに大きくて，しっかりしてる!!しょこたんのお腹の中でギリギリまでいてくれた証ですね。母がんばったわー!!」「しょこたんも、体休められる時はしっかり休んでね」などと、心温まるコメントが数多く寄せられている。