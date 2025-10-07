“過去最大露出”伊織芽衣「髪ブラや紐、ほぼ全裸……」 1st写真集は限界なしで挑戦
ニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生の頃から投稿し、ミスiD2021「女の子のためのグラビア賞」を獲得した元「Couleur Clarity」のメンバーで、現在は「GigiL」のメンバーとしてアイドル活動をしている伊織芽衣の1st写真集『芽色−めいろ−』（KADOKAWA）が、11月27日に発売される。
【写真】「限界に挑戦！」ランジェリー姿で美ボディ輝く伊織芽衣
1st写真集は、“限界なしグラビア”をコンセプトに掲げ、過去最大の露出に挑戦した意欲作。インドネシア・バリを舞台に、リゾートホテルやプール付きヴィラで撮影を敢行した。青く透き通る海と光の中で、セクシーさとかわいらしさを両立させた1冊に仕上がっている。
先行カットでは、ピンクのドット柄ねこ耳衣装や赤ランジェリーのシャワーシーン、変形ボディスーツ姿、リゾートワンピースで街歩きをする自然体の表情など、多彩な表現を披露。表紙には水色のランジェリー姿を採用し、肩紐が落ちた美しいラインとまっすぐな眼差しが印象的な仕上がりとなった。全カットのセレクトには本人が関わり、構図や角度までこだわり抜いたという。
伊織は「初の海外ロケ！ドキドキワクワクしながら4泊5日、楽しんで撮影してきました。大手出版社から初めてのメジャー写真集！ということで正統派なグラビアから髪ブラや紐、ほぼ全裸……なものまで限界なしで挑戦しました！かわいいものから大人セクシー、様々なジャンルを幅広くえっちに頑張ったのでたくさんの方に見ていただきたいです！」とコメントしている。
