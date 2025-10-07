»³·ÁÈ¯Ë¤µö²Ä¤Î¥¯¥Þ¡¢1Æ¬¤ËÄûÀµ¡¡¶ÛµÞ½ÆÎÄÈ½ÃÇ¡¢1Æ¬¤Ï´û¤ËÈ¢¤ï¤Ê
¡¡»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤Ï7Æü¡¢½»ÂðÃÏ¤Ç6Æü¤Ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄÀ©ÅÙ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯È¯Ë¤µö²Ä¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿½ÐË×¤·¤¿¥¯¥Þ¤Î¿ô¤ò¡¢2Æ¬¤«¤é1Æ¬¤ËÄûÀµ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Æ¬¤Ï´û¤ËÈ¢¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù²ü¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6Æü»þÅÀ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤ËÅëºÜ¤·¤¿ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤ò»È¤¤¡¢¥¯¥Þ¤ÏÂç¾®2Æ¬¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7ÆüÄ«¤ËÌÜ»ë¤Ç¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æü¸÷¤ÇÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿ÄíÀÐ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÉÕ¶á¤òÁÜ¤·¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë·ÁÀ×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤äÎÄÍ§²ñ¤È¶¨µÄ¤·¡¢1Æ¬¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£