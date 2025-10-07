【赤ペン！】今年もまた戦力外通告の季節がやってきた。そこで思い出されるのが元巨人投手・橋本清氏だ。

長嶋茂雄さんが監督に復帰した１９９３年、クローザーの石毛博史につなぐセットアッパーに抜てき。「勝利の方程式」継投で９４年のリーグ優勝と日本一に貢献した。

しかし、２年連続５２試合に投げた影響で９５年以降は振るわず右ヒジ手術。２０００年にクビになり、テレビの“戦力外通告”ドキュメントに出演した。すると、長嶋さん自ら橋本氏に電話をかけ、「あの番組見たぞ」と改めて丁重にねぎらいの言葉をかけたという。

長嶋さんが橋本氏をかわいがっていたのは確か。長嶋さんが「調子はどうだ？」と聞くと、橋本氏は先輩・中畑清氏に倣っていつも「絶好調です！」と返答。すると長嶋さんは「何？ 絶好調？」と楽しそうにほほ笑むのだ。時々、背後から橋本の頭を小突き、「お前ホント面白い顔してるなあ」とからかうこともあった。

そんな様子を見ていた当時のチームメートは、「ハシはいいな、長嶋さんにかまってもらえて」とうらやましがった。「僕もなるべく長嶋さんの目に留まるようにしてたからね」と橋本氏は言った。

そんな橋本氏に引き換え、第１次監督時代の元投手・新浦壽夫氏は「俺は逆だった」そうだ。「新浦、いくぞ」と言われるのが怖くてミスターの背後に回り、視界に入らないようにしたという。

当時の新浦氏は先発と救援にフル回転。登板予定がない日、ベンチに座っていたら、長嶋さんが突然「ピッチャー新浦」と審判に告げたことも一度や二度ではなかった。７８年は６３試合に投げ、１５勝１５セーブ（７敗）、防御率２・８１でセーブ王と最優秀防御率のタイトルを獲得。その新浦氏に、長嶋さんは“禁煙指令”ならぬ“喫煙指令”を出したことがある。

新浦氏が７６年の元旦からたばこをやめたら、８２キロの体重が９０キロ近くに急増。その姿に長嶋さんは「その太りようは何だ！」と詰め寄り、こう怒鳴りつけたそうだ。

「本当はたばこ吸いたいんだろ！ ケツの穴からヤニが出るまで吸え！」

長嶋監督が解任されて２年後、新浦氏も戦力外通告寸前だった８２年。長嶋さんは新浦氏に「韓国プロ野球へ行け」と勧めた。韓国で復調した新浦氏は、８７年に大洋（現ＤｅＮＡ）で見事カムバックを果たしている。

昔は新浦氏も橋本氏も長嶋監督の酷使につぶされたと言われた。が、その経験は今、間違いなく彼らの財産になっている。