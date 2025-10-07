◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースが６日（日本時間７日）、敵地での地区シリーズ第２戦、フィリーズ戦で勝ち、２連勝で一気にリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」でフル出場して７回にダメ押しの適時打を放つなど５打数１安打１打点で、佐々木朗希投手（２３）は１点リードの９回２死一、三塁から登板して試合を締めくくって２試合連続のセーブがついた。突破のかかる８日（同９日）の第３戦は本拠地で山本由伸投手（２７）が先発する。

あと１点届かず、本拠で連敗を喫したフィリーズのトムソン監督は「８日にミーティングをするつもりだ。８回と９回の戦いぶりは気に入った。選手たちは必死に戦ったし、あれが第３戦に続くことを期待している。うちのチームは粘り強い集団だ。背水の陣だよ。とにかく戦って出直すしかない」と厳しい表情で話した。

３―４の９回無死二塁でストットに犠打をさせたところ、ド軍の完璧なバント処理で三塁タッチアウト。１死一塁とチャンスをつぶした。「バントは左対左だったから。場合によってバスターするように選手には教えているが、ムーキーが動き出しを遅らせていたので、それを見抜けなかった」と脱帽していた。