◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースが６日（日本時間７日）、敵地での地区シリーズ第２戦、フィリーズ戦で勝ち、２連勝で一気にリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。佐々木朗希投手（２３）は１点リードの９回２死一、三塁から登板し、試合を締めくくって２試合連続のセーブがついた。

３点リードの９回はトライネンを投入したが、３連打で１点差。無死二塁の場面で４番手ベシアに託し、２死一、三塁とし、最後は佐々木が締めた。ロバーツ監督は、９回の継投に「ブレーク（トライネン）はこれまでポストシーズンで、我々にとって非常に重要なアウトやイニングを投げてきた。彼に大きな信頼を感じていた」と説明。佐々木を“温存”したことには、３試合連続登板となる状況も考慮したといい、「ベシアも控えていたし、早めに佐々木を出すことはしたくなかった。彼は３試合中２試合登板というのは、ほとんど経験していないしね。流れを見て判断した」と経緯を明かした。最後を頼もしく締めた佐々木については「朗希の活躍が引き続き際立っていて、多くの面で非常に頼りになる存在だよ」と絶賛した。

チーム事情もあって９月途中からマイナーで救援に転向。マイナーで２試合、レギュラーシーズンで２試合リリーフで登板し、ポストシーズンの登録メンバー入りをつかんだ。ワイルドカードシリーズでは４点リードの９回に登板して試合を締めくくると、４日（同５日）の地区シリーズ第１戦では、２点リードの９回に登板して無失点で抑え、日米通じて初のセーブを挙げていた。

大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」でフル出場して７回にダメ押しの適時打を放つなど、５打数１安打１打点。突破のかかる８日（同９日）の第３戦は本拠地で山本由伸投手（２７）が先発する。