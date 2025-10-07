【鉄分が摂れる、簡単作り置き】アレンジ自在『きくらげザーサイ』ごま油で炒めるだけ
鉄分や食物繊維など、栄養価の高い「きくらげ」を使ったヘルシーな作り置きレシピ。
食感が楽しいきくらげに、ザーサイのうまみをプラスすれば、ついつい箸が止まらない一品に。そのまま食べても、アレンジしても♪ 副菜やおつまみに大活躍です！
『きくらげザーサイ』のレシピ
材料（作りやすい分量）
きくらげ……30g
ザーサイ（びん詰）……30g
〈A〉
水……大さじ3
しょうゆ……大さじ1
酒……大さじ1
ごま油
作り方
（1）きくらげはぬるま湯に20分ほどつけてもどし（時間があるときは水につけ、冷蔵庫に一晩置く）、堅い部分を切り落として一口大に切る。ザーサイは粗く刻む。
（2）フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、きくらげを入れて1分ほど炒める。ザーサイを加えてひと混ぜし、〈A〉を加えて強火にし、汁けがなくなるまで1〜2分炒める。
保存の目安
密閉容器に入れて、冷蔵で約4日。
『きくらげザーサイ』のアレンジレシピ
野菜と合わせて
細切りにしたきゅうり、ゆでたもやしなどと合わせ、甘酢を加えてあえれば、さっぱりとした箸休めに。お酒のおつまみにももってこいです。
卵炒めに
いつもの卵炒めに、きくらげザーサイをプラスしてボリュームアップ。あっという間にでき上がるので、お弁当にもぴったりの一品です。
きくらげを気軽に食卓にプラスできるレシピ。 忙しい日や、ちょっと副菜がほしいときにも、手軽に楽しんでくださいね♪