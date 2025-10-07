【鉄分が摂れる、簡単作り置き】アレンジ自在『きくらげザーサイ』ごま油で炒めるだけ

鉄分や食物繊維など、栄養価の高い「きくらげ」を使ったヘルシーな作り置きレシピ。

食感が楽しいきくらげに、ザーサイのうまみをプラスすれば、ついつい箸が止まらない一品に。そのまま食べても、アレンジしても♪ 副菜やおつまみに大活躍です！

『きくらげザーサイ』のレシピ

材料（作りやすい分量）

きくらげ……30g

ザーサイ（びん詰）……30g

〈A〉

水……大さじ3

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ1

ごま油

作り方

（1）きくらげはぬるま湯に20分ほどつけてもどし（時間があるときは水につけ、冷蔵庫に一晩置く）、堅い部分を切り落として一口大に切る。ザーサイは粗く刻む。

（2）フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、きくらげを入れて1分ほど炒める。ザーサイを加えてひと混ぜし、〈A〉を加えて強火にし、汁けがなくなるまで1〜2分炒める。

保存の目安

密閉容器に入れて、冷蔵で約4日。

『きくらげザーサイ』のアレンジレシピ

野菜と合わせて

細切りにしたきゅうり、ゆでたもやしなどと合わせ、甘酢を加えてあえれば、さっぱりとした箸休めに。お酒のおつまみにももってこいです。

卵炒めに

いつもの卵炒めに、きくらげザーサイをプラスしてボリュームアップ。あっという間にでき上がるので、お弁当にもぴったりの一品です。

きくらげを気軽に食卓にプラスできるレシピ。 忙しい日や、ちょっと副菜がほしいときにも、手軽に楽しんでくださいね♪

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）