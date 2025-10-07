元ロッテ投手の伊藤義弘（いとう・よしひろ）さんが６日午後４時１６分、バイク事故のために搬送先の福岡市内の病院で死去した。４３歳だった。６日午後２時１７分、福岡市城南区内でバイクを運転中、交差点でタクシーと衝突した。伊藤さんは東福岡で２年夏の甲子園に出場。国学院大、ＪＲ東海を経て、０７年の大学・社会人ドラフト４巡目でロッテに入団。１５０キロを超える速球を武器に救援投手として活躍し、ルーキーイヤーの０８年から４年連続で５０試合以上に登板した。

＊ ＊ ＊

伊藤さんの「第二の人生」は母校・東福岡の保健体育教師だった。現役引退時にはスポーツ報知の取材にこう応えていた。

「先生になって、今までの経験を生かしていきたい。選択にも迷いはありません」

９年間のプロ野球人生。通算は２５７試合に登板し、６勝１３敗、７１ホールド、１セーブ。防御率は３・８３だった。１０年の中日との日本シリーズ第７戦では胴上げ投手となり、シーズン３位からの日本一、史上最大の下克上を完成させた。「一番思い出深く残っています」と振り返った。

プロの舞台での学びを、教育の場で還元していくことに意欲を示していた。

「１軍で活躍する選手って、みんな努力の天才だと思う。明確な目標設定と自分がどうなりたいかのイメージをしっかりと持っている。夢を目標にして目指していくことを、中高生に教えていきたい」

太く短い人生だった。マリンを沸かせた強いストレートは、ファンの脳裏にいつまでも鮮やかに残り続ける。