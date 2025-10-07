T.M.Revolutionの西川貴教さんが2025年10月6日、Xで「働いて働いて働いて働いて働きます！」と宣言した。

「私個人は中小企業の代表であり、労働基準法の対象外ですので......」

西川さんは6日、14日に沖縄県糸満市で開催予定の「ワーク・ライフ・バランス シンポジウム 2025」への登壇をアナウンスしたX投稿を引用し、その意気込みをつづった。

「あくまで私個人は中小企業の代表であり、労働基準法の対象外ですので前日に大阪・関西万博最終日のパフォーマンスがありますが、終演後すぐに沖縄に伺います！ 働いて働いて働いて働いて働きます！」

4日に行われた自民党総裁選を制し、新総裁となった高市早苗前経済安全保障担当大臣の発言を踏まえたものとみられる。

高市氏は選出後の演説で、高市氏は「嬉しいというよりも、本当にこれからが大変なことだ。皆様と一緒に力を合わせてやらなきゃいけないことが山ほどある。そう思っております」と緊張感をにじませ、党の立て直しに注力したいと強調。

「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と決意を語っていた。

「なんだこのタイムリーなネーミングのイベントは」

タイムリーにも「ワーク・ライフ・バランス」をテーマとしたトークセッションに登壇する予定だとした西川さんに、「なんだこのタイムリーなネーミングのイベントは」「こっちの総裁も 馬車馬の様に働くらしいぞ！」など、面白がる声が上がった。

「中小企業の代表」として仕事に邁進する西川さんに勇気をもらったとの声も多い。

「あっぱれなポスト！ 同じ中小企業の代表として勇気もらった！ でも、過ぎないようにね」

「代表が一番働く会社は良い会社だな。いいぞいいぞー！」

「西川代表〜っ そんな背中をみて西ヲタたちも見習っております！ ただ、お身体ご自愛くださいね！ 私も西川ライブのために働いて働いて働いて働いて働きます！」