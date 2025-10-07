

「Venue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL」

King & Princeが出演する「Venue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL」が、10月18日23時00分からNHK総合で放送される。

Venue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stから届ける音楽番組。

今回は、King & Princeが登場。

2015年結成、2018年鮮烈なメジャーデビューを果たし一躍国民的人気グループに。その後、2023年永瀬廉・高橋海人の2人体制に。2人体制になった以降もバラエティ・ドラマ・CM・ライブと目まぐるしい活躍を続け、その人気を高めてきた。

2025 年の今年、２人体制となって初めてのドームツアーを開催、3都市8公演トータルで38万を動員しその人気の高さを裏付けた。

今回の Venue101 Presentsでは、そんな彼らの最新曲から代表曲まで網羅した、ライブ特番を101stで実施。King ＆ Prince の魅力が詰まったまさに LIVE SPECIAL！

101St にオーディエンスを入れて、熱いライブの雰囲気をそのままにお届け。番組情報＜「Venue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL」放送予定＞【放送】10月18日（土）23時00分〜23時30分＜総合＞※NHK ONE（新 NHK プラス）で同時・見逃し配信予定