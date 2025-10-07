フジテレビの佐々木恭子アナウンサー（52）が7日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。市職員に対するセクハラを認定された沖縄県南城市の古謝景春市長が議会解散をしたことについて見解を示した。

古謝市長が自身に対するセクハラ問題をめぐる不信任決議を受けて、6日に市議会に解散を通知した件について特集。市が設置した第三者委員会は女性職員にキスをするなど、8件のセクハラを認定。市議会も3回不信任決議案提出するも、3回はいずれも否決。4回目でようやく可決され、古謝市長は失職か、議会解散を迫られていた。

古謝氏は8月以降、女性職員に対し「変なこと、やられてないって言ってね」などと口止めするような発言をしていたことも判明している。

古謝氏は「私が辞職をするとこれまで否定してきた事案までも事実として認めることになると判断した」と解散の理由を説明している。

そもそも不信任案が3度も否決された背景に、専門家は「当時は市長を支持する与党派の市議が反対したからではないか。不信任案が可決され議会解散になった場合、自分の職がなくなることを市議が懸念し反対していた可能性もある」と指摘した。

MCの谷原章介は「3度目の正直でも可決できなかったものが、4度目でできた。なんでそれまで議会は機能することできなかったんですかね？」と投げかけらると、佐々木アナは「だから、やっぱり仕事がそれであるっていう漫然とした気持ちもあったんでしょうし、やっぱり根本的にセクハラに対して全体的に認識が甘かったんじゃないかなってことは思います」と話した。