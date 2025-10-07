ミセス大森元貴、CM書き下ろし楽曲が転機に 鈴木亮平がCM裏側をぶっちゃけ「涼架くんが…」 普段の3人の秘話も
俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、3人組ロックバンドのMrs. GREEN APPLE（大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗）が7日、都内で行われたキリンビールの『未来に向けた、次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」』に参加した。
【動画】ミセス大森元貴、新CM楽曲「GOOD DAY」の思い語る 藤澤涼架、鈴木亮平にCM裏側を暴露され照れ「やめて、恥ずかしい…」
Mrs. GREEN APPLEは、新CMのテーマソングである楽曲「GOOD DAY」を書き下ろし。CMにも出演している。綾瀬は「曲が最高でした」と絶賛していた。楽曲について問われると、大森は「まずキリンさんから『日本を丸ごと明るくしたい』と、それだけ気合の入った商品だと聞いた。すごい規模だし、すごいことだと思った。我々も音楽をやっている身として、エンタメを通して、楽しさ、ワクワクを届けたいという思いで活動しているので、すごく共感した。全力で応えたいと思いました。誰1人置き去りにせずに前向きになれるように。でも、きれいごとではなく、1個1個かみ締めながら希望を歌う、を大切に書き下ろしました」と振り返る。「この楽曲を書いたことで僕も作家としてターニングポイントになった。『日本を丸ごと明るくする』という規模の話なので、より多くの方に届くのを意識するきっかけになった。それだけミセスにとっても重みのある楽曲です」としていた。
楽曲に込めた思いもあり、CMでは明るい姿を披露。鈴木は「曲がよかったから盛り上がれた。普段、ミセスの皆さんとお会いする機会がなかなかない。CMの撮影で、ほぼ初めて一緒になった。こういう関係性なんだと見えたのもよかった」とにやり。「直前まで涼架くんが『どうやって持とうかな』とか『どうやってやろうかな』と言っていて。それを、お2人が『もう行くよ！』と。1番上なのにイジられていた」と暴露し、ミセスの3人は爆笑。藤澤は照れ、大森は「我々にとっては日常なんですけど」と笑っていた。
『キリングッドエール』は7日から発売。6人が出演する新テレビCMは、7日から全国で放映される。
【動画】ミセス大森元貴、新CM楽曲「GOOD DAY」の思い語る 藤澤涼架、鈴木亮平にCM裏側を暴露され照れ「やめて、恥ずかしい…」
Mrs. GREEN APPLEは、新CMのテーマソングである楽曲「GOOD DAY」を書き下ろし。CMにも出演している。綾瀬は「曲が最高でした」と絶賛していた。楽曲について問われると、大森は「まずキリンさんから『日本を丸ごと明るくしたい』と、それだけ気合の入った商品だと聞いた。すごい規模だし、すごいことだと思った。我々も音楽をやっている身として、エンタメを通して、楽しさ、ワクワクを届けたいという思いで活動しているので、すごく共感した。全力で応えたいと思いました。誰1人置き去りにせずに前向きになれるように。でも、きれいごとではなく、1個1個かみ締めながら希望を歌う、を大切に書き下ろしました」と振り返る。「この楽曲を書いたことで僕も作家としてターニングポイントになった。『日本を丸ごと明るくする』という規模の話なので、より多くの方に届くのを意識するきっかけになった。それだけミセスにとっても重みのある楽曲です」としていた。
『キリングッドエール』は7日から発売。6人が出演する新テレビCMは、7日から全国で放映される。