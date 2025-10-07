最近、建築関係から大衆・立ち食いそば屋に新規参入を果たす店が増えている。過去に取材した店では「あかまつ」（東京都江戸川区一之江）、「栄YOH」（千葉県千葉市若葉区みつわ台）、「名代江戸一」（東京都品川区旗の台）等がそれにあたる。

【画像】「うまいうまい」とつぶやきながら一気に食べきった絶品「あえそばセット（紅い温玉）」がこちら《しっとりとした鴨肉も》

そして、今回紹介する新高島平駅すぐの「TGS622」も、土木及び建築工事などを手がける会社が経営している大衆・立ち食いそば屋だ。なぜこうした背景の店が増えているのか。実食しながら取材してみることにした。

都営地下鉄三田線の新高島平駅すぐに開店した「TGS622」

都営地下鉄三田線の新高島平駅の改札を出て、そのまま西高島平方向へ高架沿いに歩いて行く。



都営地下鉄三田線の新高島平駅

南側は大きな高島平団地、北側は東京都中央卸売市場板橋市場や大型倉庫群が並ぶ。

1つ目の信号を渡ったすぐのところに店はあった。駅から1分ほどの好立地である。

緑色の屋根に黄緑色の幕がきれいだ。

平日の午前10時頃の到着。店は朝の混雑のピークが過ぎて、ゆったりとした時間が流れている。

店長の矢口英治さん（48歳）と飲食事業担当の大室毅さん（45歳）が笑顔で迎えてくれた。

経営母体は再生砕石のリサイクルプラントなどを展開する中堅の建築土木系会社キムラ工業株式会社で、2人はそこの社員である。

まずは店内を確認

店内はブラウン系の色で統一されており、ちょっとした喫茶室のような雰囲気だ。

2人用の席が6つ、3人席が1つ。窓際のカウンターだけが立ち食いコーナーになっているのがユニークである。

8月25日グランドオープンという出来立てのホヤホヤの店である。

うまいうまいとつぶやきながら…

メニューの特徴は、そばうどんが「あえ」「かけ」「ぶっかけ」の3種類そろっていることである。「あえ」は温かいそばうどんに鴨あぶらと返しをあえて油そばのようにしたタイプである。「『あえそばセット（紅い温玉）』が人気なので是非食べてほしい」と矢口店長にすすめられたのでさっそく最新の券売機で注文を入れてみた。

QRコード決済が可能なので便利である。注文するとプラスチックの番号札が渡されて、出来上がると番号が呼ばれるので取りに行くシステムである。ここだけちょっとレトロなのはご愛敬だ。

さて登場した「あえそばセット（紅い温玉）」をみてみよう。これがすごくきれいな出来栄えである。

返しと出汁で炊いた「出汁ご飯」、パプリカ入りの餌で育った鶏から生まれた玉子を使った「紅い温玉」、そしてお揚げ、鴨肉4枚、ナルト、食べる削り節、ねぎののった「あえそば」がそろう。

「あえそばセット」は鴨肉と鴨あぶらが香る絶品だった

あえそばの具をかき分けて引っ張り出してそばを鴨肉と一緒に食べてみた。このそばは返しと鴨あぶらでしっとりしていて温かい。すごく上品な味である。鴨肉もしっとりとローストされている。

そして一緒にのっている鰹節が贅沢だ。

大室さんにきいてみると、「和光市にある池田屋さんの生ハムのような食べる削り節」だそうで、出汁もこちらの混合節を使っているという。鴨肉と削り節がこんなに合うのは驚いた。

そしてそこに「紅い温玉」を入れて黄身をくずすときれいな紅い身が広がり益々うまさが集合して濃縮されていくようだ。

「出汁ご飯」も出汁がよく香っており、鴨肉や紅い温玉や削り節をのせていただいたのだがこれもまた楽しい味だ。こんなに完成されたセットにはあまり出会ったことがない。5〜6分間、うまいうまいとつぶやきながらぐいぐいと食べ進んでしまった。

大室さんは以前、さいたま新都心や池袋で飲食店の経営に携わっていた。矢口店長も精肉加工や調理の仕事をしていたことがあり、2人でアイデアを持ち寄って完成させたのがこの「あえそばセット」だという。

ずらっと並ぶ天ぷらと地元の鰹節屋のつゆが“うまい”

厨房のカウンターに目を移すと、ずらっときれいに揚がった天ぷらがそろっている。天ぷらは「春菊天」、「紅生姜天」、「かきあげ」などが人気だとか。みていたらどうしても出汁の利いたつゆの味も確かめたくなったので、「ぶっかけそば+春菊天」、それと温かいかけ用のつゆをお願いした。

しばし待って登場した「春菊天」の緑色が鮮やかだ。

まず、冷たいつゆをひとくち。おお、これは出汁の香りがふくよかで、返しはちょうどよい濃さである。冷たいつゆとしてはすごくうまい。ぶっかけのそばは、あえそばと同じ大手製麺所の冷凍麺を使用している。コシもあって食べ応えがよい。「春菊天」をかけつゆに入れてひとくちかじる。

春菊はサクッ、ほろほろッとほぐれていき、その後口の内に香りが広がる。なかなか良い出来である。

トッピングにある「本枯れ花かつを」をサービスしてくれたのだが、これがすごい香りでそばにのせると一気に追いかつお状態である。こちらも池田屋の鰹節である。

天ぷらの横には、高島平ビール、ワイン、日本酒、焼酎などのアルコールやソフトドリンクも用意されている。「市場明けやタクシーさんの夜勤明けのお客さんも多いので、朝からアルコールもOK」といううれしいサービスだ。

なぜ建築土木系の会社が立ち食いそば屋を始めたのか

実食レポートに続き、なぜ再生砕石工場（リサイクルプラント）などを展開する中堅の建築土木系会社が立ち食いそば屋「TGS622」を始めたのかについても迫っていく。

大室さんに聞いてみると、どこにでもある現在の日本の実情が見えてきた。

キムラ工業株式会社の社員には、トラックの運転手や重機のオペレータとして長年勤めあげてきた方も多い。彼ら優秀な社員を繋ぎとめるべく、再雇用的なビジネスを会社として用意する必要があったのだ。

そこで以前飲食関係の仕事をしていた大室さんが会社に相談したところ、「再雇用や地域の高齢者の雇用、障碍者などの働く場などとして、立ち食いそば屋を始めてみよう」ということになったという。現在も75歳の方が朝、4時間働いているそうだ。

「今後は茨城県牛久市にある親会社の本店や、再生砕石工場（リサイクルプラント）がある千葉県市川市行徳などで2号店、3号店と出していければ、雇用安定につながるのではないか」

大室さんの試行錯誤は続いている。

我々がおいしい「あえそば」を食べて、雇用の循環につながるのなら、それは大変有意義なことである。比較的参入しやすい立ち食いそば屋だからこそ、こうした背景を持つ店舗が増えているのだろう。

2人に挨拶して店を後にした。次回は高島平ビールを飲みながら、「まいたけ天かけそば」か「エノキ天かけそば」を食べようと思う。でも、もう一度「あえそばセット（紅い温玉）」にもなりそうだ。

INFORMATION

TGS622

住所 東京都板橋区高島平6-2-2

営業時間 5：00〜20：00

定休日 日曜,祝日

https://www.instagram.com/tgs_622/

（坂崎 仁紀）