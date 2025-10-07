「当時の女性の服装・メイクを研究されていたようです。1970年代の歳を取った主人公の姿を見て、彼女に『あの頃のおばさんソックリです！』と声をかけたら喜んでくれました（笑）」

そう語るのは、今田美桜（28）が座長を務めた、NHK朝ドラ『あんぱん』の時代考証・大森洋平氏だ。



朝ドラ座長を務めた今田美桜

◆◆◆

戦時中の衣装は“わざとダボっと”穿いていた

9月26日に最終回を迎えた『あんぱん』。やなせたかしがモデルの柳井嵩の妻・のぶ役である今田の、衣装の着こなしも見所の1つだった。大森氏が続ける。

「たとえばいまの女優さんは手足が長いので、戦時中のモンペでも格好よく、穿きこなしてしまう。でも今田さんは、オーバーサイズ気味のモンペをわざとダボッと穿き、いかにもその時代の女性らしく見せていた」

やなせの出身地・土佐の方言指導を担当した俳優・西村雄正は、彼女の“聴力”に驚いたという。

「最初、たとえば『いらん』という言葉について、『（出身地の）博多弁も土佐弁も一緒なのに、イントネーションが違うのが難しい』と漏らしていました。でも習得スピードは1番早かった。朝ドラ『らんまん』でも方言指導をしましたが、主人公の神木隆之介さんも習得が早かったです。主役は耳がいいのかもしれません」

朝食は“おむすび”派。あんぱんは意外にも…

24年9月にクランクインして約1年。ヒロインには、体調管理も求められる。欠かせないのが食事だ。

「朝ごはんに今田さんがよく食べていたのがコンビニのおむすびとゆで卵。特にツナマヨおむすびがお好きでした」（ドラマ関係者）

なんと朝食はあんぱんではなく、“おむすび”派だったという。現場スタッフと一緒に、和気藹々と食事を取ることもあった。

「サラダ専門店のサラダもお好きで、さつまいもをトッピングしていました。差し入れのあんぱんを美味しそうに頬張っている姿を見かけたことも。ちなみにあんぱんは、こしあん派だそうです（笑）」（同前）

長丁場の大役を勤め上げた彼女。ただ、最初から順風満帆だったわけではない。

地元で漏らしていた挫折感

高校時代から彼女が通い、いまも交流のある福岡市の美容院「hair design blues」の古賀友博氏が語る。

「高校生の頃から『女優になりたい』とはっきり言っていました。でも最初はなかなか結果が出ず、『日帰りで東京にオーディションに行ったけど厳しそう』と、漏らすこともありました」

スクリーンデビューを果たしたのが、15年公開の映画『罪の余白』だ。大塚祐吉監督が明かす。

「審査会場に現れた時に髪が乱れていたので理由を聞くと、『湿気でボサボサになりました』と（笑）。緊張しながらもこちらを楽しませるコメントに、他の俳優とは違う何かを感じました」

撮影中、カメラが寄ってきても動じなかったのも、印象的だったという。

「普通は動いてしまうものなのですよね。ルックスのイメージが先行しているかもしれませんが、それ以上に、演技に深みがある女優さんだと思います」（同前）

世界陸上で発揮したメモ力

ブレイクは18年の『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS）。漫画原作の大ヒットドラマ『花より男子』の続編で、ツインテールの美少女役が「原作再現度高すぎ！」と話題に。

以来、数々のヒット作に出演。そして俳優デビュー10周年の今年、転機を掴んだTBSで、もう1つの大役を任された。

世界陸上の大会アンバサダーを、織田裕二と共に務めたのだ。

ただ、今田は中学時代に陸上部だったとはいえ、現在のアスリート事情に詳しいわけではない。そこで彼女はまず、選手の動画を自分で探して研究したという。さらに……。

「選手のタイムや、織田さんの発言を熱心にメモしていた。後で話をする際に参考にするためでしょう。大会後半、尻上がりにコメントに磨きがかかっていきました」（TBS関係者）

『あんぱん』のヒロインは速記の“メモ力”を買われて新聞記者となった。芸は身を助けるのである。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月2日号）