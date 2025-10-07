フィリーズと地区シリーズ第2戦

米大リーグ、ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ第2戦を4-3で制し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。デーブ・ロバーツ監督は冷や汗をたっぷりかいた9回の継投策について説明した。

4-1とドジャース3点リードで迎えた9回。ロバーツ監督がまず送り出したのは佐々木ではなく、トライネンだった。

だが、トライネンが3連打で1点差に詰め寄られると、ベシアにスイッチ。ベシアが2死を奪って一、三塁となったところで佐々木の出番がやってきた。佐々木がターナーを打ち取ってなんとか逃げ切ったが、冷や汗たっぷりの9回だった。

専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeチャンネルは、試合後のロバーツ監督の会見動画を公開。「9回先頭からササキを投入しようと考えていたか？」と問われると、「考えていたよ。彼は3日に2度登板したことがあまりない」と話した。

まずトライネンを選択したことについて「点差を考えた上で、ブレイク（トライネン）はポストシーズンで我々のために大事なアウトを奪ってきた。その点ではすごく自信を持っている。後ろにはベシアも控えているしね。リリーフ陣には自信があった」とし、「幸運にも彼（佐々木）は準備ができていた。トレイ（ターナー）との対戦では大きなアウトを取ってくれたよ」と佐々木を称えていた。



