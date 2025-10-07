ライフコーポ、上期経常が9％増益で着地・6-8月期も6％増益

ライフコーポレーション <8194> [東証Ｐ] が10月7日昼(11:30)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比9.1％増の138億円に伸び、通期計画の265億円に対する進捗率は52.3％となり、5年平均の54.8％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比6.3％減の126億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比6.0％増の58.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.5％→2.5％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

