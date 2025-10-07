国民スポーツ大会陸上最終日

第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は7日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで最終日が行われ、大会最終種目となる成年少年男女混合4×400メートルリレー決勝で、女子800メートル日本記録保持者・久保凛（東大阪大敬愛高3年）が大阪のアンカーとして力走した。

5番手でバトンを受けたアンカーの久保は前と距離が空く状況だったが、歯を食いしばって力走。抜けなかったものの、最後の直線で追い上げてゴールした。大阪は3分20秒58で5位入賞。福島が兵庫と0秒01差の大激戦を制して3分18秒67で優勝した。

久保は4日に行われた“本職”少年女子A800メートル決勝で、昨年自身がマークした大会記録を更新する2分1秒72で連覇を飾った。中1日で前日6日の混合マイルリレーに参戦。混戦の2番手でバトンをもらったが、最後の直線で逆転して1着でゴール。フィニッシュ後は珍しく倒れ込み、レース後は「絶対抜いてやるという気持ちで走った。久しぶりの400メートルで、思ったよりもきつかったです」と苦笑いを浮かべた。

400メートルは春に走ったことがあったが、マイルリレーの出場は初。「走りたいです！」と志願した久保は、決勝に向けて「前の人を全員抜けるように。できなくても、それを目標に大阪チームに貢献したい」と気合を入れていたが、今大会最終種目を完全燃焼で終えた。

久保は今大会、800メートル予選、決勝、マイルリレー予選、決勝の計4レースを走った。



（THE ANSWER編集部）